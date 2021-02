Ini Nama-nama Peraih Media Group News Journalist Day 2021

Serta Dewan Pengarah Dewan Redaksi Media Group Saur Hutabarat, Ketua Dewan Redaksi Media Group Usman Kansong, News and Media Vice President Media Group News Don Bosco Selamun, serta jajaran pimpinan unit usaha MGN lainnya.



Media Group News Journalist Day diselenggarakan sebagai rangkaian peringatan Hari Pers Nasional yang jatuh pada 9 Februari 2021. Tujuannya, memberikan penghargaan dan apresiasi, serta membangun dan menguatkan sinergi antar jurnalis yang tergabung di Keluarga Besar Media Group News.

Terdapat enam kategori umum yang akan mendapatkan penghargaan dalam ajang Journalist Day tahun ini. Yaitu Jurnalis Berdedikasi, Jurnalis Tangguh, Jurnalis Kreatif, Jurnalis Berprestasi, Jurnalis Produktif dan Jurnalis Suportif.



Selain enam kategori umum tersebut, Media Group News Journalist Day 2021 juga memberikan sejumlah penghargaan dalam kategori khusus. Di antaranya Jurnalis Terbaik Konvergensi, Kepeloporan TV Berita, Tokoh Pers Media Group News, serta Lifetime Achievement for Journalist.



Jakarta: Media Group News (MGN) secara perdana menyelenggarakan Media Group News Journalist Day 2021, Kamis 18 Februari 2021. Sebuah ajang apresiasi untuk para jurnalis dan tim pendukung karya jurnalistik di Media Indonesia, Metro TV, Medcom.id dan Lampung Post.Acara ini diselenggarakan secara hybrid di Grand Studio Metro TV, dan dihadiri oleh CEO Media Group News Mohammad Mirdal Akib, Board of Advisor Media Group Adrianto Machribie.

1. Kategori Berdedikasi:

a. Media Indonesia : Teguh Nirwahyudi

b. Medcom : Theofilus Ifan Sucipto

c. Lampung Post : Sri Agustina

d. Metro TV : Wildan Indrawan



2. Kategori Tangguh:

a. Media Indonesia : Ramdani

b. Medcom : Candra Yuli Nuralam

c. Lampung Post : Asrul Septian Malik

d. Metro TV : Tariz Hirziman



3. Kategori Kreatif:

a. Media Indonesia : Budi Setyo Widodo

b. Medcom : Win Muhammad Adab

c. Lampung Post : Putri Purnamasari

d. Metro TV : Leowardi



4. Kategori Prestasi:

a. Media Indonesia : Dony Tjiptonugroho

b. Medcom : Ilham Pratama Putra

c. Lampung Post : Effran Kurniawan

d. Metro TV : Zilvia Iskandar



5. Kategori Produktif:

a. Media Indonesia : Insi Nantika Jelita

b. Medcom : Ade Hapsari Lestarini

c. Lampung Post : Andi Apriyadi

d. Metro TV : Cicilia Sinabariba



6. Kategori Suportif:

a. Media Indonesia : Briyan Bodo Hendro K

b. Medcom : Alfa Septiano Mandalika

c. Lampung Post : Isnovan Djamaludin

d. Metro TV : Derli Mahesa



7. Kategori Jurnalis Terbaik Konvergensi:

Tri Subarkah dari Media Indonesia



8. Karya Jurnalistik Masterpiece:

a. Media Indonesia : M. Irfan (Foto Perilaku Tidak Terpuji Anggota DPR)

b. Medcom : Tim Produksi Newsmaker (Wawancara Ekslusif Yusril Ihza Mahendra)

c. Lampung Post: Febi Herumanika dkk (Liputan mengenai Rekayasa Lalin Bandar Lampung yang berhasil mengembalikan Berbagai kebijakan lalin walikota yang menyulitkan)

d. Metro TV: Berebut Oksigen Di Tambora (Peraih Adinegoro)



9. Penghartaan Tokoh Kepeloporan TV Berita:

Andy F. Noya



10. Penghargaan Tokoh Pers Nasional 2021:

Elman Saragih dan Bambang Eka Widjaja



11. Lifetime Achievment:

Saur M Hutabarat

(UWA)