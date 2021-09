Kebakaran Lapas Tangerang Viral Sampai Luar Negeri

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Kebakaran Lapas Kelas I Tangerang tak hanya menyita perhatian di Indonesia. Kebakaran tersebut bahkan viral sampai ke luar negeri.Sejumlah media besar internasional kompak memberitakan kebakaran yang menewaskan 41 orang itu. Seperti The Guardian, New York Times, hingga BBC.The Guardian dalam laporannya menuliskan judul berita 'Fire at prison in Indonesia kills at least 40 people'."Dugaan awal karena korsleting listrik," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus dalam berita The Guardian yang dilansirnya dari Metro TV.New York Times juga menuliskan berita kebakaran Lapas Tangerang dengan judul 'Prison Fire in Indonesia Kills at Least 41 People'."Gambar puluhan kantong mayat oranye tergeletak di lantai rumah sakit disiarkan di televisi nasional pada Rabu pagi," bunyi petikan berita New York Times.Seperti diketahui, Lapas kelas I Tangerang terbakar pada pukul 01.50 WIB. Lokasi kebakaran terjadi di Blok C2 yang terdiri dari sembilan kamar dan satu aula.Sebanyak 122 orang tahanan menjadi korban kebakaran tersebut. Mayoritas warga binaan merupakan napi narkoba dan kriminal, 41 di antaranya meninggal dunia, 8 luka berat dan 73 luka ringan.