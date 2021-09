Pemerintah Lanjutkan Program Bansos, Cek Nama Anda di cekbansos.kemensos.go.id

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(MBM)

Jakarta: Program bantuan sosial (bansos) yang terdampak pandemi covid-19 tetap berlanjut. Pemerintah sudah menyiapkan anggaran sebesar Rp78,25 triliun untuk program bansos pada 2022.Kabar baik ini disampaikan langsung oleh Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini pada Rabu, 22 September 2021."Bantuan sosial untuk masyarakat miskin dan rentan terus berlanjut. Tahun depan, Kemensos menganggarkan Rp74,08 triliun atau 94,67 persen dari total anggaran untuk bantuan sosial. Jadi, tidak benar kalau Kemensos menghentikan program bansos," ujar Risma dikutip dari Antara, Rabu, 22 September 2021.Terdapat dua program bansos yang dijanjikan Kemensos, yakni bansos reguler dan bansos khusus. Bansos reguler dirancang untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam percepatan penanganan kemiskinan.Bansos reguler pun dibagi menjadi dua program, yakni program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT)/Kartu Sembako. Program bansos inilah yang akan dilanjutkan pemerintah."PKH dan BPNT terus berjalan, baik ada atau tidak ada pandemi, karena untuk penanganan kemiskinan dan meningkatkan kualitas SDM," kata Risma.Ada tiga komponen yang masuk dalam kategori penerima PKH. Pertama, keluarga yang memiliki ibu hamil atau balita akan menerima bantuan Rp3 juta per tahun.Kedua, keluarga yang memiliki anak SD, SMP, dan SMA. Keluarga yang memiliki anak SD akan mendapat Rp900 ribu per tahun, anak SMP sebesar Rp1,5 juta per tahun, dan Rp2 juta per tahun untuk keluarga yang memiliki anak SMA.Terakhir, keluarga penyandang disabilitas dan lansia. Mereka mendapat bantuan sebesar Rp2,4 juta.Sementara itu, Kemensos mengalokasikan bantuan BPNT PPKM kepada 5,9 juta KPM dengan anggaran Rp7,08 triliun. Alokasi 5,9 juta KPM penerima bansos BPNT merupakan usulan dari daerah. Indeks bantuan program ini ditetapkan sebesar Rp200 ribu per bulan per KPM.Bagaimana cara cek status penerima bansos? Berikut langkah-langkahnya:1. Masuk ke laman cekbansos.kemensos.go.id 2. Masukkan provinsi, kabupaten, kecamatan, dan desa/kelurahan di kolom yang disediakan3. Masukkan nama penerima manfaat sesuai data di KTP4. Ketikkan 8 huruf kode captcha. Jika kode kurang jelas, klik ikon refresh untuk mendapatkan kode baru.5. Klik opsi "Cari Data"