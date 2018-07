BAZNAS Gandeng NGO Jordania Bantu Palestina

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) menggandeng lembaga non pemerintah (NGO) asal Yordania yang bergerak di bidang sosial, The Jordan Hashemite Charity Organization for Relief & Development (JHCO) untuk membantu kehidupan pengungsi Palestina.Hal tersebut disepakati dalam pertemuan BAZNAS dan JHCO di Jakarta, Rabu, 18 Juni 2018. Hadir dalam acara tersebut Ketua BAZNAS Prof Dr Bambang Sudibyo, MBA CA, Wakil Ketua BAZNAS Dr Zainulbahar Noor, dan Sekretaris Jenderal JHCO Ayman R Al-Mufleh.Bantuan diberikan senilai USD150 ribu untuk pengungsi Palestina dan Yordania. Bantuan ini sama dengan donasi yang disumbangkan BAZNAS untuk pengungsi Rohingya di Bangladesh.Sekitar 2,2 juta orang asal Palestina selama bertahun-tahun tinggal di Yordania dalam keadaan serba kekurangan. Kamp pengungsian di barat laut kota Amman, Yordania, ini diklaim sebagai jumlah pengungsi terbesar di luar negara Palestina. Mereka hidup dengan fasilitas minim di kamp, di antaranya kekurangan peralatan medis dan jenis obat, serta kemampuan daya beli yang rendah akibat kemiskinan. Pengangguran juga menjadi masalah tersendiri di kawasan tersebut.Bambang Sudibyo mengatakan, para pengungsi membutuhkan bantuan karena kondisi mereka saat ini masih sangat memprihatinkan, terlebih jika musim dingin tiba.BAZNAS menggandeng sejumlah lembaga dunia, baik dari Persatuan Bangsa-bangsa (PBB) maupun NGO lainnya untuk memastikan para pengungsi dapat hidup layak.JHCO merupakan lembaga sosial yang selama ini membantu para pengungsi Palestina di Yordania dengan berbagai kebutuhannya. Lembaga ini membantu masalah kemanusiaan di Asia, Eropa, Afrika dan Amerika Utara.Ini juga merupakan salah satu peran BAZNAS sebagai pemimpin gerakan zakat dunia sesuai amanah yang diterima ketua BAZNAS sebagai Sekjen WZF."Melalui kerja sama dengan berbagai pihak, BAZNAS juga aktif membantu berbagai isu kemanusiaan dunia," katanya.Sebelumnya, BAZNAS telah bekerja sama dengan Agensi Pekerjaan dan Pemulihan PBB untuk Pengungsi Palestina atau The United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East (UNRWA) untuk membantu pengungsi Palestina.(ROS)