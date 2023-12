Light Show Drone Kelas Dunia Digelar di Jakarta pada Malam Tahun Baru 2024

Fatha Annisa • 28 Desember 2023 10:31



Jakarta: Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan menggelar pertunjukan 500 drone di jantung kota Jakarta, Bundaran HI, Jakarta Pusat, pada acara perayaan malam tahun baru 2024 bertajuk ‘Kirana Jakarta’. Bekerja sama dengan City Vision, Pemprov DKI Jakarta akan menggelar perayaan malam tahun baru 2024 kelas dunia di Bundaran HI. Kirana Jakarta akan memadukan lanskap kota Jakarta yang dinamis, teknologi, dan seni untuk menciptakan awal tahun yang tak terlupakan. “Kami yakin Kirana Jakarta akan memperkaya pengalaman perayaan malam tahun baru warga Jakarta dan menjadi jejak indah dalam membanun citra kota yang dinamis dan kreatif,” ujar kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Disparekraf) DKI Jakarta Andhika Permata, dikutip dari Antara, Kamis, 28 Desember 2023. Salah satu pertunjukan yang menjadi bagian Kirana Jakarta adalah light show drone kelas dunia yang akan menampilkan sebanyak 500 drone, efek water mist dengan empat layar dari air, dan video mapping tiga dimensi. Video tersebut nantinya ditayangkan pada gedung The Plaza. Contoh light show drone di di Philadelphia. Foto: Verge Aero Selain itu, acara ini akan disiarkan langsung secara daring. Ditayangkan melalui layar media OOH (Out of Home Advertising) yang berada di LED Bundaran HI Digital Network, siaran langsung ini akan ditemani dengan berbagai ikon dan corak khas Indonesia serta Jakarta. Pemprov DKI Jakarta juga akan meluncurkan ikon terbarunya yang merupakan hasil sayembara muda-mudi di seluruh Indonesia. Ikon baru Jakarta ini adalah Je (Ondel-Ondel), Ka (Macan Kemayoran), dan Te (Api Tugu Monas). Kirana Jakarta diharapkan dapat mengangkat Jakarta sebagai kota global melalui seni visual megah yang tidak kalah dengan kota besar dunia seperti Singapura hingga New York. “Menyambut tahun baru 2024, Jakarta untuk pertama kalinya menjadi tuan rumah perayaan tahun baru yang spektakuler dengan berbagai bentuk hiburan kelas dunia, kami ingin menghadirkan momen luar biasa ini sebagai persembahan untuk seluruh masyarakat secara gratis,” kata Co-Founder dan Co-CEO City Vision Juliana Kumala.





Bekerja sama dengan City Vision, Pemprov DKI Jakarta akan menggelar perayaan malam tahun baru 2024 kelas dunia di Bundaran HI. Kirana Jakarta akan memadukan lanskap kota Jakarta yang dinamis, teknologi, dan seni untuk menciptakan awal tahun yang tak terlupakan.



“Kami yakin Kirana Jakarta akan memperkaya pengalaman perayaan malam tahun baru warga Jakarta dan menjadi jejak indah dalam membanun citra kota yang dinamis dan kreatif,” ujar kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Disparekraf) DKI Jakarta Andhika Permata, dikutip dari Antara, Kamis, 28 Desember 2023.

Salah satu pertunjukan yang menjadi bagian Kirana Jakarta adalah light show drone kelas dunia yang akan menampilkan sebanyak 500 drone, efek water mist dengan empat layar dari air, dan video mapping tiga dimensi. Video tersebut nantinya ditayangkan pada gedung The Plaza.





Contoh light show drone di di Philadelphia. Foto: Verge Aero





Selain itu, acara ini akan disiarkan langsung secara daring. Ditayangkan melalui layar media OOH (Out of Home Advertising) yang berada di LED Bundaran HI Digital Network, siaran langsung ini akan ditemani dengan berbagai ikon dan corak khas Indonesia serta Jakarta.



Pemprov DKI Jakarta juga akan meluncurkan ikon terbarunya yang merupakan hasil sayembara muda-mudi di seluruh Indonesia. Ikon baru Jakarta ini adalah Je (Ondel-Ondel), Ka (Macan Kemayoran), dan Te (Api Tugu Monas).

Kirana Jakarta diharapkan dapat mengangkat Jakarta sebagai kota global melalui seni visual megah yang tidak kalah dengan kota besar dunia seperti Singapura hingga New York.



“Menyambut tahun baru 2024, Jakarta untuk pertama kalinya menjadi tuan rumah perayaan tahun baru yang spektakuler dengan berbagai bentuk hiburan kelas dunia, kami ingin menghadirkan momen luar biasa ini sebagai persembahan untuk seluruh masyarakat secara gratis,” kata Co-Founder dan Co-CEO City Vision Juliana Kumala.

