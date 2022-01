Bukan Varian Baru, Covid-19 B.1.619 Justru yang Pertama Ditemukan di Indonesia

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Varian lokal covid-19, B.1.619, yang terdeteksi di Jawa Timur disebut bukan varian baru . Tetapi, sebagai varian yang pertama ditemukan di Indonesia."Jadi bukan varian baru tapi varian pertama yang ditemukan di Indonesia," kata Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung (P2PML) Kementerian Kesehatan ( Kemenkes ), Siti Nadia Tarmizi, kepada Medcom.id, Rabu, 19 Januari 2022.Nadia menerangkan B.1.619 merupakan kasus pertama yang dilaporkan dan ditemukan di Indonesia. Namun, kasus serupa juga ditemukan cukup banyak di negara lain."Di negara lain sudah ada jumlahnya hampir 1.000 sejak Maret 2020," ujar Nadia.Baca: Waspadai Omicron, Kepala Daerah Dilarang Bepergian ke Luar Negeri Juru bicara vaksinasi covid-19 Kemenkes itu mengingatkan setiap jenis baru varian covid-19 pasti dilaporkan terlebih dahulu ke Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan Global Initiative on Sharing All Influenza Data (GISAID). Penilaian kedua lembaga itu akan menentukan setiap temuan baru dari varian covid-19 "WHO atau GISAID yang akan memberikan nama kalau memang sebagai varian," ucap Nadia.Sebelumnya, Dinas Kesehatan (Dinkes) Jawa Timur menemukan varian dari covid-19 di Jawa Timur berdasarkan hasil whole genome sequencing di Institute of Tropical Disease (ITD) Universitas Airlangga (Unair). Varian ini berasal dari mutasi virus korona dengan kode B.1.619 dan disebut varian lokal.Ketua ITD Unair, Maria Lucia Inge Lusida, mengatakan GISAID telah menerima laporan ada satu isolat B.1.619 dari Indonesia. Inge belum menjelaskan lebih lanjut apakah mutasi ini menjadi variant of concern (VoC) atau variant of interest (VoI)."Makanya tidak ada yang istimewa dari B.1.619," kata dia, Selasa, 18 Januari 2022.