Sidang PBB Berlangsung Terbatas, Jokowi Pidato Secara Virtual

(MBM)

New York: Sidang Majelis Umum ke-76 Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) berlangsung secara terbatas di Markas Besar PBB, New York, Amerika Serikat. Pemimpin negara maupun delegasi yang menghadiri sidang tersebut juga terbatas."Hanya sekitar 100 pemimpin negara ataupun komisi pemerintahan dan juga menteri luar negeri atau delegasi mereka yang datang ke markas ini," ujar Jurnalis VOA Virginia Gunawan melaporkan untuk program Metro Pagi Primetime dari New York, AS, Selasa, 22 September 2021.Awak media tidak dapat masuk ke dalam markas PBB. Delegasi juga diwajibkan memakai masker. Namun, PBB membantah delegasi harus menunjukkan sertifikat vaksinasi covid-19.Presiden Joko Widodo akan menyampaikan pidatonya dalam sidang PBB pada Selasa, 22 September 2021 waktu New York, AS. Selain itu, delegasi yang dibawa Kementerian Luar Negeri Indonesia dalam sidang PBB hanyalah tim inti saja.Virginia mengatakan pidato Joe Biden menjadi salah satu yang paling dinanti. Mengingat ini merupakan pidato perdana Biden di sidang PBB.Dalam pidatonya, Biden menyampaikan terkait diplomasi tanpa lelah untuk membawa persatuan dalam menyelesaikan masalah. Biden meminta negara negara dapat bersatu untuk melawan masalah seperti pandemi covid-19, kerusakan akibat iklim dan lain sebagainya."Advokasi atau membawa persatuan untuk menyelesaikan masalah seperti pandemi covid-19, kerusakan akibat iklim, kemudian ada juga ancaman terbaru akibat teknologi," jelas Virginia.(