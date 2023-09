Sahroni Sebut Komitmen Kapolri Soal Kesetaraan Gender Tak Perlu Diragukan

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo baru saja meraih penghargaan He For She Award dari International Association of Woman Police (IAWP). Pencapaian itu dinilai buah dari komitmen jenderal bintang empat itu terkait kesetaraan gender di Korps Bhayangkara."Saya yakin Pak Kapolri punya komitmen terhadap kesejahteraan gender yang tidak perlu diragukan lagi,” kata Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni melalui keterangan tertulis, Senin, 18 September 2023.Bendaraha Umum (Bendum) DPP Partai NasDem itu menyebut Komisi III melihat adanya peningkatan peran Polwan di era kepemimpinan Sigit. Eks Kabareskrim Polri itu dinilai mampu memaksimalkan peran polwan meski jumlahnya sangat terbatas."Meski dari jumlah masih sedikit, yakni hanya 6 persen komposisi polwan dibanding polisi laki-laki," ungkap dia.Salah satu bentuk pemberdayaan polwan era Sigit yaitu mengisi sejumlah jabatan atau tugas strategis. Mulai dari misi perdamaian dunia, ditempatkan di Densus 88 Antiteror, hingga jadi kapolres."Bahkan yang meraih pangkat Irjen (jenderal bintang satu) pun ada," sebut dia.Dia berharap pelibatan polwan di jabatan strategis lainnya semakin ditingkatkan. Sahroni bermimpi ada polwan yang menjabat sebagai kapolda."Nah tapi ke depan saya berharap, akan ada polwan-polwan yang bisa jadi Kapolda. Karena saya yakin, Pak Kapolri pasti juga punya spirit untuk wujudkan itu,” ujar dia.Dia sangat berharap Sigit konsisten mengupayakan kesetaraan akses dan gender di institusi Polri. Dia sangat meyakini Polri memiliki banyak sekali sumber daya manusia (SDM) polwan yang berprestasi dan berintegritas.“Jadi saya ingin Pak Kapolri terus konsisten lakukan dobrakan-dobrakan soal kesetaraan ini. Karena saya yakin, kita memiliki banyak sekali Polwan-polwan yang hebat dan mempunyai track record bagus,” ujar dia.Kapolri Sigit baru saja meraih penghargaan He For She Award dari International Association of Woman Police (IAWP). Penghargaan ini diterima Sigit, melalui Kepala Divisi Hubungan Internasional (Kadivhubinter) Polri Irjen Krishna Murti di sela acara IAWP ke-60 di Auckland, Selandia Baru.Konferensi IAWP tahun ini diikuti 700 peserta. Mereka berasal dari 60 delegasi tiap negara.