Boyong Super Hercules C-130J, Diplomasi Prabowo Dinilai Sukses

Jakarta: TNI Angkatan Udara (AU) kembali kedatangan pesawat Super Hercules C-130J. Ini adalah unit kedua dari lima pesawat yang diboyong Indonesia.Akuisisi alutsista dari Amerika Serikat (AS) yang dilakukan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto ini memiliki tantangan tersendiri. Sebab, AS mempunyai regulasi yang ketat terkait penjualan alutsista.Pengamat pertahanan Piebo Dimas Perdana mengatakan kedatangan pesawat asal AS tersebut bisa jadi indikasi adanya diplomasi yang baik dari Prabowo. Sebab, mengakuisisi alutsista asal Amerika Serikat (AS) butuh proses yang rumit dan panjang, sekaligus lobi yang mumpuni."Hal ini membuat setiap upaya mempercepat pengadaan menjadi prestasi lebih, karena menunjukkan kemampuan diplomasi pertahanan Pak Prabowo," kata Piebo dalam keterangannya, Kamis, 6 Juli 2023.Ia menilai diplomasi yang dilakukan Indonesia berhasil meyakinkan AS untuk menjual alutsistanya. Kondisi ini diharapkan dapat terus berlanjut dalam upaya modernisasi TNI."Kemampuan diplomasi pertahanan menjadi salah satu faktor utama untuk mendukung pemenuhan target modernisasi TNI dalam program Minimum Essential Force (MEF) 2024," tutur Piebo.Pesawat asal AS tersebut akan memperkuat postur pertahanan udara Indonesia. Rencananya, tiga unit lagi bakal tiba sampai Januari 2024.Pesawat Super Hercules C-130J memiliki panjang 34,69 meter, tinggi 11,9 meter, dan lebar sayap 39,7 meter. Sementara, panjang kompartemen kargonya mencapai 16,9 meter, lebar 3,12 meter, dan tinggi 2,74 meter.Super Hercules C-130J juga memiliki kemampuan membawa beban maksimal hingga hampir 20 ribu kilogram. Selain itu, C-130J dapat memuat 8 palet atau 97 tandu, 128 pasukan tempur, dan 92 pasukan terjun payung.Kecepatan maksimal pesawat ini pada 660 kilometer per jam di ketinggian 6.706 meter. Pesawat ditenagai empat turboprop Rolls-Royce AE 2100D yang bisa menghasilkan daya 4.700 tenaga kuda.Super Hercules C-130J juga memiliki peningkatan fitur dari tipe pendahulunya misalnya peningkatan sistem perlindungan bahan bakar, serta sistem penanganan kargo. Terdapat juga perbaikan sistem flight station yang lebih canggih dan avionik digital terintegrasi penuh.Super Hercules C-130J telah disempurnakan dengan tampilan layar head up, serta navigasi canggih yang mencakup sistem navigasi inersia ganda dan GPS.