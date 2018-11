Dukcapil Terbitkan Surat Kematian Korban tak Teridentifikasi

Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri menjelaskan korban pesawat Lion Air PK-LQP yang tidak teridentifikasi akan tetap mendapatkan surat kematian. Mengingat surat kematian yang diberikan RS Polri diperuntukan bagi korban yang telah teridentifikasi.Dirjen Dukcapil Zudan Arif Fakrulloh mengatakan ada beberapa hal yang perlu dilengkapi bagi korban yang tidak teridentifikasi. Salah satunya keterangan kematian dari maskapai penerbangan terkait."Menjelaskan bahwa korban adalah bagian dari penumpang pesawat tersebut yang mengalami musibah pada waktu di Karawang ," kata Zudan di RS Polri, Kramat Jati, Jakarta Timur, Jumat, 16 November 2018.Surat keterangan dari maskapai sangat dibutuhkan untuk memastikan korban telah resmi dinyatakan meninggal dunia. Jika tidak ada, Dukcapil tidak dapat menerbitkan surat kematian."Karena Dukcapil harus menerbitkan by name by address dengan prinsip kehati-hatian maka yang kami terbitkan harus akurat," ujar dia.Selain itu keluarga korban harus memastikan bahwa surat kematian tersebut sesuai dengan data korban.Lebih lanjut, koordinasi juga sudah dilakukan antara Lion Air dan Kemendagri. Nantinya maskapai tersebut akan menyerahkan data baik yang teridentifikasi dan yang belum."Semua diambil alih oleh maskapai (pengurusan surat keterangan kematian) kalau keluarga tidak (mengurusi)," tutur Zudan.Pihanknya pun meminta keluarga korban yang belum teridentifikasi agar sabar menunggu proses identifikasi selesai. Tim Disaster Victim Identification (DVI) telah menargetkan dalam waktu tujuh hari lagi proses identifikasi dapat diselesaikan."Kalau yang belum teridentifikasi menunggu. Ini kan sedang diproses. Nanti kan tanggal 23 (November) kan terakhir," pungkas dia.(SCI)