Zayed Award Bukti Damainya Islam Indonesia

Medcom • 07 Februari 2024 18:00



Jakarta: Penganugerahan penghargaan Zayed Award for Human Fratenity kepada Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU) disebut menjadi pengakuan dunia Internasional, corak Islam Indonesia yang damai dan aman. Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah Dzul Fikar Ahmad Tawwala mengatakan, penganugrahan Zayed Award kepada dua organisasi Islam besar di Indonesia, sebagai wujud Islam Indonesia sebagai Din As Salam (agama damai). “Penghargaan ini menjadi pembuktian bahwa dunia Internasional mengakui, Islam yang dihadirkan di bumi Indonesia adalah Islam yang damai, Islam yang ramah, Islam yang membawa kemajuan kemanusiaan,” kata Dzul Fikar. Dia mengungkapkan, Muhammadiyah dalam misi perdamaian telah ikut berperan penting dalam penyelesaian konflik di Filipina bagian selatan dan Thailand bagian selatan. Muhammadiyah telah menjalankan program kemanusiaan di Rohingya dan Cox’s Bazar di Bangladesh. Selain itu, Muhammadiyah memulihkan pendidikan sebagaimana membangun Madrasah di Beirut untuk anak-anak Palestina dan satu sekolah di Rahine untuk anak-anak Rohingya. Nahdlatul Ulama (NU) berkomitmen dalam pembumian Kemanusiaan Universal sebagai bentuk dari misi Global. NU terus membangun dialog International, pemuka agama dan tokoh lainnya untuk membumikan gagasan Kemanusiaan Universal. Tidak sekedar dialog, NU juga telah terlibat aktif dalam perdamaian dunia sebagaimana yang dilakukan NU dalam penyelesaian konflik di Afghanistan. Begitu juga NU terlibat negosiasi dengan Taliban. Sudah tidak diragukan lagi peran kemanusiaan, peran perdamaian yang dilakukan Muhammadiyah dan NU, tidak hanya regional, nasional namun juga di dunia Internasional. Menurutnya, penghargaan Zayed Award meneguhkan dua hal penting. Pertama, Islam Indonesia ramah dengan menjunjung tinggi kedamaian dan keamanan. Kedua, Karakter utama bangsa Indonesia adalah cinta damai. Sebagaiamana dapat terlihat dari pembukaan UUD 1945 pada alenia satu. Zayed Award for Human Fraternity adalah penghargaan Internasional kepada individu, organisasi dan entitas lain atas kontribusinya yang besar terhadap persaudaraan kemanusiaan .