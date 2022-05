AAYG Serukan Harmonisasi Etnik dan Agama

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Presiden Asian African Youth Government (AAYG) Respiratori Saddam Al Jihad menyerukan pentingnya membangun keharmonisan hubungan lintas etnik dan agama di dunia. Hal itu disampaikannya dalam Forum of Young Parliamentarians secara daring."Kita harapkan ke depan tercipta kerja sama pemuda internasional dalam rangka memperkuat harmonisasi hubungan masyarakat berbeda keyakinan dan etnis di lingkungan pemuda," ungkap Saddam, dalam keterangannya, Kamis, 19 Mei 2022.Saddam mengapresiasi kegiatan yang diselenggarakan oleh Federation Council of the Federal Assembly of the Rusian Federation tersebut. Dia menilai kegiatan itu berdampak positif bagi masa depan dunia yang lebih baik."Apalagi semenjak dunia dilanda pandemi covid-19 , banyak sektor terkena dampak negatif. Untuk memulihkan situasi akibat pandemi ini tentu dibutuhkan kerja sama seluruh stakeholder utamanya para pemuda internasional," tutur dia.Saddam mengajak seluruh pihak untuk ambil bagian dalam menciptakan tatanan dunia baru setelah covid-19. Dia menekankan semua harus bangkit dari situasi krisis.Baca: Suku-Suku di Indonesia Beserta Asal Daerahnya "Pemuda perlu untuk mengambil peran strategis guna memberi optimisme kepada masyarakat internasional," ujar dia.Sebanyak 130 lebih delegasi negara hadir dalam Forum of Young Parliamentarians. Forum itu bertujuan untuk memperluas hubungan parlemen internasional dan memperkuat peran pemuda untuk dunia.