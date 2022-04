Polisi: Tol Cikampek-Kalikangkung Lancar Imbas Satu Arah Ganjil Genap

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Arus Mudik

1. Kamis, 28 April 2022

2. Jumat, 29 April 2022

3. Sabtu, 30 April 2022

4. Minggu, 1 Mei 2022

Arus Balik

1. Rabu, 6 Mei 2022

2. Kamis, 7 Mei 2022

3. Jumat, 7 Mei 2022

(AGA)

Jakarta: Arus lalu lintas (lalin) di Tol Cikampek menuju Gerbang Tol (GT) Kalikangkung pada Kamis malam, 28 April 2022 terpantau lancar. Hal itu dinilai terjadi karena penerapan ganjil genap (gage) dan satu arah."Alhamdullilah info masih berjalan lancar sampai dengan malam ini," kata Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo saat dikonfirmasi, Kamis, 28 April 2022.Menurut Dedi, berdasarkan pantauan anggota di lapangan arus lalu lintas di Tol Cikampek terlihat lancar dibandingkan sebelum diterapkan ganjil genap dan one way. Dedi menyebut Polri akan terus mengevaluasi kebijakan rekayasa lalu lintas tersebut."Terus dievaluasi termasuk jalan alteri non tol sebagai jalur alternatif," ujar jenderal bintang dua itu.Sistem ganjil genap dan one way ini mulai diberlakukan pukul 17.00-24.00, Kamis, 28 April 2022. Berikut rincian jadwalnya;Ganjil genap dan one way dimulai pukul 17.00-24.00 WIB dari KM 47 Tol Jakarta-Cikampek sampai KM 414 Gerbang Tol KalikangkungGanjil genap dan one way dimulai pukul 07.00-24.00 WIB dari KM 47 Tol Jakarta-Cikampek sampai KM 414 gerbang Tol KalikangkungGanjil genap dan one way dimulai pukul 07.00-24.00 WIB dari KM 47 Tol Jakarta-Cikampek sampai KM 414 gerbang Tol KalikangkungGanjil genap dan one way dimulai pukul 07.00-12.00 WIB dari KM 47 Tol Jakarta-Cikampek sampai KM 414 gerbang Tol KalikangkungGanjil genap dimulai pukul 14.00-24.00WIB dari gerbang Tol Kalikangkung KM 414 sampai KM 47 Tol Jakarta-CikampekGanjil genap dan one way dimulai pukul 14.00-24.00 WIB dari gerbang Tol Kalikangkung KM 414 sampai KM 3 gerbang Tol HalimGanjil genap dan one way dimulai pukul 14.00-24.00 WIB dari gerbang Tol Kalikangkung KM 414 sampai KM 3 gerbang Tol Halim