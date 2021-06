Tes Covid-19 Per 1 Juta Penduduk Indonesia Lebih Rendah dari Filipina

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Jumlah tes covid-19 per satu juta penduduk Indonesia lebih rendah dari Filipina per Jumat, 4 Juni 2021. Data itu berdasarkan laman resmi Worldometer.“Menariknya Filipina income-nya lebih kecil (dari Indonesia) tapi lebih banyak tes covid-19,” kata Chief of Party USAID Health Financing Activity (HFA) Hasbullah Thabrany dalam diskusi virtual, Sabtu, 5 Juni 2021.Hasbullah membandingkan jumlah kasus covid-19 per satu juta penduduk Indonesia dan Filipina. Indonesia memiliki 6.675 kasus per satu juta penduduk, sedangkan Filipina 11.317 kasus per satu juta penduduk.“Filipina tesnya lebih banyak, jumlah kasusnya lebih banyak, tapi total kasus lebih sedikit dibanding Indonesia,” papar dia.Menurut laman Worldometer per Jumat, 4 Juni 2021, Indonesia berada di urutan 18 dunia dengan kasus covid-19 terbanyak. Filipina bertengger di urutan 24 dunia.“Jangan sampai kita keliru menggambarkan kasus covid-19 Indonesia lebih banyak tapi dalam artian nilai absolut,” ujar Hasbullah.Menurut Hasbullah, data yang dilihat seharusnya jumlah kasus per satu juta penduduk ketimbang ranking kasusnya. Pendekatan itu lebih cocok untuk memetakan risiko penularan covid-19.Hasbullah mengatakan jumlah tes covid-19 per satu juta penduduk Indonesia juga lebih rendah dari Malaysia. Tes di Negeri Jiran mencapai 380.998 per satu juta penduduk. Sementara itu, kasus covid-19 per satu juta penduduk mencapai 18.417.Namun, jumlah tes covid-19 per satu juta penduduk Indonesia lebih tinggi dari sejumlah negara tetangga. Seperti Bangladesh dengan 36.228 tes per satu juta penduduk, Vietnam 50.349 tes per satu juta penduduk, dan Pakistan 59.693 tes per satu juta penduduk.(AZF)