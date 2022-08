Indonesia Raih Medali Gold Terbanyak dalam World Stamp Championship 2022

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

(Foto:Dok.Renjana Pictures/Febri)

Jakarta: Pameran World Stamp Championship & Exhibition (WCSE) Indonesia 2022 telah terselenggara dengan sukses. Acara yang berlangsung pada 4-9 Agustus dengan mengusung tema “Enjoy Philately, Make Recovery Together, Better and Stronger” itu turut mendukung terlaksananya perhelatan akbar para pemimpin G-20 yang akan berangsung pada November 2022.Terdapat 61 negara dan 506 koleksi peserta yang akan berkompetisi di Jakarta International Expo, Kemayoran, Jakarta. Tercatat ada 2.084 frame koleksi prangko untuk memperebutkan medali di 13 kelas kompetisi. Dalam kesempatan ini, tak kurang dari 506 koleksi datang dari para filatelis Indonesia, termasuk di dalamnya 92 judul buku dan 56 koleksi remaja. Pameran ini didukung oleh DPR RI, Kementerian Kominfo, Kementerian Parekraf, Pemerintah DKI Jakarta, Peruri, Pos Indonesia, serta Fadli Zon Library.Pada pembukaan acara, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengajak warga Jakarta untuk menyaksikan dan belajar dari dekat perjalanan sejarah prangko dan benda-benda yang terkait dengan pos.Setiap harinya pameran dikunjungi ribuan pelajar dan masyarakat umum. Turut hadir juga juga ratusan booth dari perwakilan pemerintah dan komunitas seperti booth Pos Indonesia, Peruri, Kemenparekraf, Fadli Zon Library, Pojok Baca, booth Keris, booth barang antik dari komunitas jadulan, kuliner nusantara, dan komunitas disabilitas.Sebagai sarana edukasi, panitia juga menggelar berbagai acara pendukung antara lain workshop dan webinar filateli, pemutaran film filateli, lelang prangko, konsultasi koleksi dengan pakar, dan aneka lomba yaitu : lomba menggambar untuk Prangko Prisma bagi siswa SD, lomba baca puisi prangko untuk tingkat SMP, dan Lomba Vlogging Pameran tingkat SMA se DKI Jakarta. Kegiatan tersebut memperebutkan medali dan Piala dari Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria.Pengumuman kompetisi berlangsung pada Minggu, 7 Agustus 2022, pada acara Palmares Night di Pustakaloka DPR RI. Acara dibuka langsung oleh Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel. Terdapat 13 kategori kompetisi yakni World Stamp Championship, Traditional Philately, Postal History, Postal Stasionery, Aero Philately, Thematic Philately, Revenue , Modern Philately, Open Philately, Picture Postcard , One Frame Exhibit , Philatelic Literature, dan Youth Philately.Dari total koleksi yang dinilai sebanyak 392 Koleksi dari 2.104 frame ditambah 85 kelas literatur berhasil mendapatkan 25 medali Large Gold dan 83 medali Gold. Sementara, Indonesia mengirimkan 62 koleksi dari sembilan kelas pertandingan memperoleh 10 medali Gold, tiga medali Gold di antaranya Koleksi Ketua Umum Perkumpulan Filatelis Indonesia Dr Fadli Zon. Prestasi menggembirakan ini merupakan kado terbaik dari insan filatelis Indonesia bagi rakyat Indonesia yang tengah merayakan 77 tahun Kemerdekaan RI.Adapun tiga koleksi Gold Dr Fadli Zon turun di kelas Postal History dengan judul The Netherlands Indies Postal Cancellation 1789-1914, Kelas Postal Stationery dengan judul Postal Card of Netherlands Indies 1874-1932, dan di kelas Picture Postcard dengan judul koleksi The Netherlands Indies Picture Postcards.Selain itu, Tono Dwi Putranto dengan kategori The Development of KLM and KNILM Operation in the Netherlands Indies 1920-1942, Yan Wiriadi Jodana gold di kelas Traditional, Avie Wijaya 2 medali gold di Kelas Traditional, Teguh Wira Adikusuma medali gold di Kelas Thematik, Martin Saputra medali gold di Kelas Postal Stationery, Shafa Sabila Fadli medali gold di Kelas Postal Stationery.Fadli Zon berharap dengan adanya pameran ini dunia filateli semakin mendapat tempat yang luas di tengah masyarakat Indonesia. Lebih dari itu, pameran WCSE Indonesia 2022 memberi kesempatan seluas-luasnya bagi generasi baru Indonesia untuk mengenal lebih dekat tentang prangko dan filateli."Harapan kami, kelak mereka-mereka inilah yang akan menjadi penerus dunia perfilatelian Indonesia yang tahun ini genap berusia 100 tahun (1922-2022). Karena kami percaya, prangko dan filateli memiliki sejumlah nilai-nilai positif dalam pembangunan kepribadian positif suatu bangsa," kata Fadli Zon.Pameran Filateli Tingkat Dunia-Indonesia 2022 resmi ditutup pada 9 Agustus 2022, oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria. Secara khusus ia mengapresiasi hasil kerja keras para filatelis Indonesia."Apa yang telah dilaksanakan oleh PFI ini menjadi bukti bahwa kota Jakarta memang telah siap menjadi kota global. Saya harap pada kesempatan lain, berbagai event internasional dapat terus digelar di Jakarta," ujar Ahmad Riza Patria.