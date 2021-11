Jurus One Way Tak Mempan, Jalur Puncak Bogor Semakin Padat

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Bogor: Pintu keluar tol Ciawi, Bogor , Jawa Barat, dipadati ratusan kendaraan dari arah Jakarta. Kendaraan yang mengular itu hendak menuju kawasan wisata Puncak Mobil-mobil itu tampak mengantre karena menunggu selesainya rekayasa lalu lintas satu arah atau one way dari kawasan Puncak menuju arah Jakarta. Jurus one way ini ternyata tak mempan mengurai kemacetan."Hingga Sabtu siang, ratusan kendaraan yang akan menuju Puncak tampak mengantre," ujar Presenter Metro TV, Zackia Arfan, dalam Program Metro Hari Ini, Sabtu, 13 November 2021.Para pengguna jalan tol ini menunggu jajaran Satlantas Polres Bogor untuk membuka jalur. Pengguna juga menunggu selesainya rekayasa one way dari arah Puncak menuju Jakarta.Baca: Minggu Malam, Satu Arah Diberlakukan di Jalur Puncak Pemberlakuan aturan satu arah dimulai pukul 12.45 hingga 16.00 WIB. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi adanya kemacetan lalu lintas di jalur Puncak pada libur akhir pekan ini.Sementara, untuk pemberlakukan ganjil genap di Kawasan Puncak masih dilakukan secara bertahap. Dan itu pun tak mengurangi kepadatan lalu lintas di sana.