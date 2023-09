Krisis Beras, Beban Konsumsi Beras Diprediksi Naik Rp70 Triliun

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Analis kebijakan pangan Syaiful Bahari mengatakan kenaikan harga beras di Indonesia yang terjadi saat ini tertinggi dalam 10 tahun terakhir. Pergerakan harga beras yang berada di kisaran ratusan rupiah menjadi ribuan rupiah.“Kalo dulu kenaikannya 50 perak, 100 perak, sekarang sudah melejit Rp1.000-5.000 rupiah. Ini nilai tertinggi dalam sejarah persoalan pangan di Indonesia.” ujar Syaiful Bahari dalam diskusi Suara Reboan di Metro TV pada Rabu, 13 September 2023.Kondisi ini menjadi beban tambahan bagi masyarakat. Dia memperkirakan rata-rata biaya per bulan per rumah tangga naik Rp60 ribu-Rp70 ribu.“Berarti kalo total satu tahun, beban kenaikan beras sekarang di masyarakat, kalo dihitung Rp2.000 kenaikannya, beban di masyarakat itu Rp60 triliun per tahun.” ucap Syaiful.Kenaikan harga ini terjadi karena suplai beras yang kurang. Syaiful memprediksi jumlah kebutuhan konsumsi ideal masyarakat mencapai 30 juta ton per tahun atau sekitar 2,5 juta ton per bulan sesuai dengan jumlah penduduk.Namun, produksi beras saat ini hanya mencapai 24 juta ton per tahun. Jauh di bawah kebutuhan konsumsi.Sejak Januari 2023, krisis beras terjadi secara nasional. Syaiful menyebut pemangkasan anggaran subsidi pupuk berdampak hingga 40 persen produktivitas beras.“Anggaran pupuk di 2019, ada Rp34 triliun. Setiap tahun dipangkas. Sampai terakhir di tahun 2023, menjadi Rp24 triliun. Artinya selama lima tahun, itu pemangkasan pupuk itu sebesar Rp10 triliun,” terang Syaiful.Selain itu, laporan Bulog menyatakan persediaan cadangan beras pemerintah hanya mencapai 250 ribu ton. Stok tersebut bahkan tak cukup untuk memenuhi kebutuhan selama sebulan.