Mobil Sopir Arogan di Jakut Bikin Warganet Penasaran, Berapa Harga Pajero Sport Sekarang?

Mitsubishi Pajero Sport jadi tenar

Berapa harganya?

Viral di media sosial seorang pria pengemudi Mitsubishi Pajero Sport yang melakukan penganiayaan kepada sopir truk di Jalan Yos Sudarso, Sunter, Jakarta Utara, pada Sabtu 26 Juni 2021 kemarin.Selain menganiaya sopir, pelaku berinisial OT juga memecahkan kaca depan truk kontainer tersebut.Pengemudi Pajero ini mengamuk lantaran mendengar klakson dari truk korban. Akibatnya, sopir truk mengalami retak tulang menangkis pukulan bertubi-tubi dari pelaku."Dia merasa karena diklakson terlalu besar oleh si truk sehingga dia emosi kemudian memukul, bahkan sudah menghentikan kendaraan, masih turun lagi, memecahkan kaca dari truk tersebut," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus di Polres Jakarta Utara, Senin, 28 Juni 2021.Aksi OT layaknya koboi jalanan membuat kendaraan Pajero Sport kecipratan tenar di jagat maya. Sejak dua hari terakhir, tagar Pajero menjadi trending topic di Twitter.Pajero Sport yang berjenis sport utility vehicle (SUV) ini dilansir pabrikan Jepang, Mitsubishi. Mitsubishi Pajero Sport sendiri tercatat sebagai salah model terlaris Mitsubishi selain Xpander di segmen multi purpose vehicle (MPV).Pajero Sport pertama kali diluncurkan di Indonesia pada 2009. Berdasarkan data dari agen pemegang merk (APM) Mitsubishi Indonesia, populasi Pajero Sport di Indonesia saat ini telah mencapai 164.773 unit.Mitsubishi Indonesia belum lama ini memperkenalkan New Pajero Sport. Tepat pada Februari 2021, Pajero berperawakan lebih garang diluncurkan ke pasaran.Pajero Sport facelift tersebut hadir dalam enam varian. Di antaranya, Dakar Ultimate 4x4 AT dengan banderol Rp 733,7 juta dan Dakar Ultimate 4x2 AT Rp 624,7 juta.Kemudian, Dakar 4x2 AT Rp 575,7 juta, Exceed 4x2 AT Rp 517,8 juta, Exceed 4x2 MT Rp 502,8 juta, dan tipe GLX 4x4 MT Rp 567,8 juta. Seluruh harga yang tertera sudah on the road (OTR) DKI Jakarta.(SUR)