Jokowi Tinjau Venue Asian Games di Jakabaring

Presiden Joko Widodo meninjau kesiapan kompleks Gelora Sriwijaya di Jakabaring Sport City, Palembang. Lokasi tersebut merupakan salah satu lokasi kegiatan Asian Games 2018.Setelah meninjau Lapangan Gelora Sriwijaya, Jokowi menengok beberapa venue lain yang ada di Plaza Jakabaring Sport City, Sabtu, 14 Juli 2018. Venue tersebut yakni wisma atlet, venue bowling, venue shooting range, venue bola voli pantai, venue skate board, dan venue rowing and canoeing.Di venue Jakabaring rowing and canoeing regatta course Jokowi menggunakan perahu naga bersama tujuh atlet dayung nasional. Perahu itu didayung sejauh 100 meter diikuti 11 perahu naga yang berisikan atlet-atlet dayung nasional.Jokowi juga meresmikan kelima venue tersebut dengan pemukulan genderang dan penandatanganan prasasti.Setelah santap siang bersama, mantan Gubernur DKI Jakarta itu terbang menuju Pangkalan TNI AU Adi Soemarmo, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah dengan menggunakan Pesawat Kepresidenan Indonesia-1.Jokowi diagendakan menuju Pondok Pesantren An-Najah Gondang, Gondangtani, Kecamatan Gondang, Kabupaten Sragen untuk menghadiri acara Haflah Khataman Alquran dan Haul Al-Maghfurlah K.H. Ahmad Jisam Abdul Manan.Setelah itu Jokowi akan bermalam di Solo untuk melanjutkan agenda kerja keesokan harinya.(SCI)