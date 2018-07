Anak-Anak Lebanon Kunjungi Markas Prajurit Perdamaian Indonesia

Puluhan anak Lebanon di bawah pimpinan Chafica dari Asosiasi Sukarelawan Internasional (AVSI/Association of Volunteers in International Service) mengunjungi Markas Satgas Batalyon Mekanis TNI Konga XXIII-L/UNIFIL (United Nations Interim Forces In Lebanon) atau Indonesian Battalion (Indobatt). Indobatt tengah melaksanakan misi perdamaian dunia di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).Kedatangan anak-anak Lebanon ini disambut langsung Komandan Satuan Tugas (Dansatgas) Indobatt Konga XXIII-L/UNIFIL Letkol Inf Arfan Johan Wihananto. Ia berharap kunjungan ini memperkaya pengetahuan anak-anak Lebanon mengenai betapa pentingnya misi perdamaian.“Semoga kunjungan ini bermanfaat bagi anak-anak sebagai generasi penerus dalam mewujudkan perdamaian di Lebanon,” kata Arfan, melalui keterangan tertulis yang diterima Medcom.id, Jumat, 6 Juli 2018.Anak-anak Lebanon itu dijamu di Rubb Hall, Markas Indobatt UNP (United Nation Position) 7-1, Adchit al Qusayr, Lebanon Selatan, pada Kamis, 5 Juli, waktu setempat.AVSI merupakan organisasi nonpemerintah yang didirikan di Italia. Saat ini AVSI sudah ada di 30 negara dengan misi utama menangani bidang pendidikan, pertanian, kemanusiaan, air, dan keadaan darurat.Pertemuan dengan anak-anak Lebanon bisa terwujud berkat koordinasi Staf CIMIC Indobatt dengan Force Commander Civil Military Coordination (FC CIMIC) UNIFIL, dan Military Community Outreach Unit (MCOU) UNIFIL.Arfan berterima kasih atas kepercayaan AVSI terhadap Indobatt untuk memberi pengetahuan mengenai pasukan perdamaian terhadap anak-anak Lebanon.Selama berada di markas Indobatt, anak-anak Lebanon disuguhi berbagai penampilan dan atraksi yang dipersembahkan oleh para personel Indobatt. Seperti, kesenian dan budaya serta makanan ringan khas Indonesia.Mereka juga disuguhi atraksi drumband yang dibawakan oleh prajurit Indobatt. Terakhir, mereka melihat static show yang menampilkan bermacam kendaraan berat Satgas Indobatt yang sehari-hari digunakan untuk menjalankan misi perdamaian di Lebanon Selatan.(UWA)