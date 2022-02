Livin by Mandiri Error di Tanggal Gajian, Ini Klarifikasi Bank Mandiri

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Aplikasi mobile banking Livin by Mandiri berlogo kuning mengalami masalah alias error pada Jumat, 25 Februari 2022.Bahkan aplikasi milik Bank Mandiri tersebut menjadi trending topic di Twitter karena ramai dikeluhkan warganet.Pihak Bank Mandiri pun akhirnya memberikan klarifikasi sekaligus menyampaikan permohonan maaf kepada konsumen.Permasalah di Livin by Mandiri logo kuning dikarenakan sedang dilakukan pemeliharaan sistem."Hi Bpk/Ibu, mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Saat ini sedang dilakukan pemeliharaan sistem pada layanan Livin' by Mandiri (logo kuning). Mohon utk dpt melakukan pengecekan secara berkala ya," kicau @bankmandiri.Kebanyakan warganet mengaku kesal karena aplikasi Livin by Mandiri error di saat mereka gajian. Adapula yang kesal karena gara-gara aplikasi error, mereka tidak bisa memesan makanan secara via online."Resah banget nih user Livin by Mandiri error pas gajian," cuit @hrdbacot."Tolong dong @bankmandiri. aku laper ga bisa grabfood gara-gara livin mandiri error," timpal niesya_bilqis."Woy min @mandiricare, ya masa aplikasi Livin' mandiri error pas lagi payday aneh bgt dahhhhh luuu, sering bgt dah mantainance pas lg waktu orang rame butuh," tulis @bonarevano.