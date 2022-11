Dies Natalis ke-62 ITS, Dirut Pos Indonesia Terima Penghargaan Anugerah Wira Adhiwisesa

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Surabaya: Direktur Utama PT Pos Indonesia (Persero) DR. Faizal Rochmad Djoemadi, M.Sc menerima penghargaan Anugerah Wira Adhiwasesa, pada acara Puncak Dies Natalis Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) di Graha ITS, Surabaya, Jawa Timur, pada Sabtu, 12 November 2022.Penghargaan diberikan secara langsung oleh Rektor ITS Pof. DR. Ir. Mochamad Ashari, M.Eng. Penghargaan Wira Adhiwasesa merupakan penghargaan kepahlawanan atas peran dan kewenangannya yang unggul, diberikan kepada alumni ITS yang dianggap berjasa dan memberi kemaslahatan kepada ITS dan/atau masyarakat.Faizal merupakan alumni Teknik Elektro ITS tahun 1991 (S1), Teknik Elektro University of Saskatchewan Saskatoon, Canada, 1998 (S2), dan Ilmu Managemen Universitas Brawijaya, 2019 (S3).(Foto:Dok.Renjana Pictures/Febri)Menurut Rektor ITS, pemberian penghargaan kepada alumni ITS yang berkiprah di berbagai institusi pemerintah, BUMN, swasta, dan lembaga sosial sebagai wujud kontribusi ITS dalam sumbangsih kepada bangsa, negara dan masyarakat."Dengan tema Dies Natalis ke-62 ITS yaitu Innovations for Indonesia, para penerima penghargaan merupakan alumni yang turut membangun reputasi ITS dalam berbagai bidang inovasi, baik di dalam negeri maupun dunia internasional," kata Prof. Ashari.(Foto:Dok.Renjana Pictures/Febri)Sementara itu Dirut Pos Indonesia Faizal R Djoemadi mengungkapkan terima kasih dan kebanggaan atas penghargaan yang diterima. Hal ini merupakan hasil karya seluruh jajaran Pos Indonesia yang mendukung berbagai inovasi digital yang dilaksanakan dalam dua tahun terakhir.(Foto:Dok.Renjana Pictures/Febri)"Semoga ke depan ITS makin maju, makin banyak inovasi dan banyak prestasinya. Vivat ITS," ujar Ketua Umum Ikatan Alumni Teknik Elektro ITS dan CEO BUMN Terbaik 2021 ini.Dies Natalis ITS ke-62 menghadirkan Orasi Ilmiah sekaligus penyerahan anugerah Doktor Honoris Causa kepada mantan Wakil Presiden Republik Indonesia ke-10 dan 12, DR. (HC) M.Jusuf Kalla.