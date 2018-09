Pemuda Harus Berperan Aktif Menjaga Lapisan Ozon

Pemuda Indonesia harus bersedia menjaga lapisan ozon sebagai komponen penting memelihara lingkungan. Indonesia sebagai salah negara yang meratifikasi Protokol Montreal sejak 1992 harus berkontribusi dalam pengurangan lapisan ozon."Kegiatan ini bertujuan untuk mensosialisasikan pentingnya pelestarian lapisan ozon kepada generasi muda dan masyarakat umum sehingga dapat berperan aktif menjaga lingkungan," kata Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Ruandha Agung Sugardiman saat memperingati Hari Ozon Internasional di kawasan Bundaran HI, Jakarta Pusat, Minggu, 16 September 2018.Ruandha mengajak masyarakat mulai menggunakan barang-barang ramah ozon. Kerusakan ozon tak hanya berdampak pada lingkungan, tapi pada kesehatan manusia."Rusaknya lapisan ozon berpotensi menyebabkan meningkatnya kasus katarak mata, menurunnya kekebalan tubuh manusia, dan kanker kulit," jelas Ruandha.KLHK telah berupaya mengendalikan penggunaan bahan kimia perusak ozon. Beberapa bahan perusak ozon seperti CFC, halon, karbon tetraklorida, dan metil kloroform telah dihentikan penggunaannya."Pada saat ini hanya tinggal dua kelompok BPO (Bahan Perusak Ozon) yang masih digunakan yaitu HCFC dan Metil Bromida. Namun demikian konsumsi kedua kelompok BPO ini diatur dan dikendalikan oleh Pemerintah," beber dia.Peringatan Hari Ozon Internasional tahun ini bertema 'Keep Cool and Carry On Montreal Protocol' atau 'Tetap Dingin dan Lanjutkan Upaya Perlindungan Lapisan Ozon Melindungi Bumi Pertiwi.'Acara disemarakkan jalan sehat yang diikuti ratusan peserta. Ratusan peserta juga mengiring miniatur bola dunia yang dibawa perwakilan peserta.(OJE)