Kebakaran di Proyek MRT Lebak Bulus Akibat Kelalaian Pekerja

PT MRT Jakarta telah menginvestigasi kebakaran gulungan kabel di jalur layang MRT Jakarta, Stasiun Lebak Bulus. Corporate Secretary Division Head MRT Jakarta Tubagus Hikmatullah memastikan kebakaran tak disebabkan korsleting listrik.“Penyebab kebakaran bukan disebabkan oleh korsleting listrik. Dikarenakan tidak atau belum adanya aliran listrik,” ujar Hikmat dalam keterangan tertulis yang diterima, Rabu, 4 Juli 2018.PT MRT Jakarta bersama Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Provinsi DKI Jakarta mengivestigasi penyebab kebakaran itu. Di lokasi kebakaran, ditemukan puntung dan bungkus rokok.“Diduga disebabkan kelalaian manusia, yaitu pekerja dari Kontraktor Metro One Consortium (Mitsui, Kobelco, Toyo Engineering, IKPT) dan Sub Kontraktor PT. Asahi Kokusai Techneion Indonesia (AKTI),” tambah Hikmat.Hikmat mengakui kebakaran itu menjadi bukti lemahnya pengawasan terhadap pekerja di lapangan. Padahal, pekerja dilarang merokok di lokasi itu.“Lemahnya pengawasan oleh kontraktor terhadap pekerjaan Sub Kontraktor di lapangan dan lemahnya penegakan kebijakan larangan merokok di tempat kerja,” tandasnya.Sebelumnya, kebakaran terjadi Rabu, 4 Juli 2018, sekitar pukul 02.35 WIB. Api berhasil dipadamkan pukul 03.34 WIB. Dinas Pemadam Kebakaran mengerahkan dua unit mobil dan 10 personel untuk menjinakkan si jago merah.(DRI)