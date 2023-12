Polri: Arus Balik Natal Terpantau Ramai Lancar

Siti Yona Hukmana • 26 Desember 2023 14:08



Jakarta: Arus lalu lintas pada arus balik libur Natal 2023, Selasa, 26 Desember 2023 terpantau ramai lancar. Yakni mulai dari arah timur menuju barat atau Jakarta, dan sebaliknya. "Setelah kita tadi terbang pukul 09.00 WIB dari lapangan Bhayangkara Polri menuju Cikampek, kemudian dari Cikampek menuju Cileunyi di Jawa Barat situasi penggunaan jalan cukup lancar, ramai lancar kondusif," kata juru bicara Divisi Humas Polri Kombes Ahmad Musthofa Kamal kepada wartawan, Selasa, 26 Desember 2023. Kamal mengaku tengah berada di dekat Gerbang Tol Cikopo. Dia mengaku melihat jalanan juga kondusif baik arah dari Jakarta menuju Cikopo atau menuju Jawa Barat wilayah Timur yaitu Cirebon. "Maupun ke Jawa cukup lancar tidak ada kepadatan sama sekali," ujar Kamal. Namun, Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri telah mengantisipasi kepadatan kendaraan dengan menyiapkan rekayasa lalu lintas. Pengalihan arus itu diberlakukan mulai pukul 14.00-24.00 WIB, Selasa siang, 26 Desember 2023. "Karena besok akan masuk kerja hari pertama seluruh ASN dan pegawai akan masuk kerja. Maka dari itu rencana pukul 14.00 sampai 24.00 nanti siang akan dilaksanakan rekayasa lalu lintas one way dari KM 188 kemudian Tol Cipali sampai dengan KM 72 Cikampek Utara," ungkap Kamal. Kemudian, dilanjutkan rekayasa lalu lintas contra flow menggunakan dua lajur dari KM 72 sampai dengan KM 47. Kemudian, dari KM 47 sampai dengan KM 36 menggunakan rekayasa lalu lintas contra flow satu lajur. "Kemudian, kendaraan dari Bandung yang akan menuju Cirebon melalui Tol Cisumdawu akan diberlakukan exit Cimalaka ke Tol Malului cabang Tol Palimanan dan Cirebon," tutur dia. Terakhir, kendaraan yang berada pada jalur one way arah balik bisa keluar melalui gate interchange. Yaitu Sumber Jaya, Kerta Jati, Cisumdawu, Cikedung, Subang, Kalijati dan Cikopo. "Ada beberapa imbauan kepada seluruh masyarakat yang akan menggunakan lajur, jalur dari Jakarta maupun dari arah balik dari Jawa menuju Jakarta agar memerhatikan informasi dari kepolisian khususnya dari Korlantas Polri," ucap mantan Kabid Humas Polda Papua itu





"Maupun ke Jawa cukup lancar tidak ada kepadatan sama sekali," ujar Kamal.

Namun, Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri telah mengantisipasi kepadatan kendaraan dengan menyiapkan rekayasa lalu lintas. Pengalihan arus itu diberlakukan mulai pukul 14.00-24.00 WIB, Selasa siang, 26 Desember 2023.



"Karena besok akan masuk kerja hari pertama seluruh ASN dan pegawai akan masuk kerja. Maka dari itu rencana pukul 14.00 sampai 24.00 nanti siang akan dilaksanakan rekayasa lalu lintas one way dari KM 188 kemudian Tol Cipali sampai dengan KM 72 Cikampek Utara," ungkap Kamal.



Kemudian, dilanjutkan rekayasa lalu lintas contra flow menggunakan dua lajur dari KM 72 sampai dengan KM 47. Kemudian, dari KM 47 sampai dengan KM 36 menggunakan rekayasa lalu lintas contra flow satu lajur.



"Kemudian, kendaraan dari Bandung yang akan menuju Cirebon melalui Tol Cisumdawu akan diberlakukan exit Cimalaka ke Tol Malului cabang Tol Palimanan dan Cirebon," tutur dia.



Terakhir, kendaraan yang berada pada jalur one way arah balik bisa keluar melalui gate interchange. Yaitu Sumber Jaya, Kerta Jati, Cisumdawu, Cikedung, Subang, Kalijati dan Cikopo.



"Ada beberapa imbauan kepada seluruh masyarakat yang akan menggunakan lajur, jalur dari Jakarta maupun dari arah balik dari Jawa menuju Jakarta agar memerhatikan informasi dari kepolisian khususnya dari Korlantas Polri," ucap mantan Kabid Humas Polda Papua itu



