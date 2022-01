Zifivax, Vaksin Halal yang Diizinkan BPOM sebagai Booster

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(ALB)

Jakarta: Vaksin Zifivax telah mendapat izin penggunaan (Emergency Use Authorization/EUA) sebagai booster vaksin covid-19 dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Republik Indonesia. Zifivax merupakan vaksin halal yang mendapat izin penggunaan dari BPOM sebagai vaksin primer maupun vaksin booster covid-19 di Indonesia.“Ini kabar baik untuk penanganan pandemi covid-19 di Indonesia. Semoga kehadiran Zifivax dapat dimanfaatkan untuk percepatan pemulihan semua yang terdampak pandemi, khususnya ekonomi dan aktivitas sosial,” kata Direktur Pemasaran dan Kemitraan PT Jakarta Biopharmaceutical Industry (JBio), Chairuddin Yunus, dalam keterangan tertulisnya Senin, 10 Januari 2022.Zifivax merupakan vaksin yang dikembangkan dan diproduksi oleh Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical dengan platform rekombinan protein sub-unit. Ke depan, vaksin Zifivax akan dikembangkan dan diproduksi di Indonesia melalui kolaborasi produksi antara PT Jakarta Biopharmaceutical Industry dan PT Biotis Pharmaceutical Indonesia.“Vaksin Zifivax juga telah mendapatkan sertifikat halal dan suci dari LPPOM Majelis Ulama Indonesia (MUI),” ungkap Chairuddin.Berdasarkan hasil uji klinis, vaksin Zifivax juga terbukti sangat aman digunakan dengan efek samping yang ringan, hasil imunogenisitas yang tinggi, dan efektif melawan mutasi virus covid-19.Baca: Ini Daftar 5 Merek Vaksin yang Mendapat Izin BPOM untuk Booster “Uji klinis booster untuk vaksin Zifivax sudah dilakukan di China, hasilnya vaksinasi booster dengan Zifivax terhadap subjek yang telah disuntik dengan dua kali inactivated vaccine mampu meningkatkan antibodi hingga 2,4 kali lebih tinggi dibandingkan hasil vaksin booster dengan inactivated vaccine, Berdasarkan hasil studi lainnya juga ditemukan bahwa vaksin Zifivax mampu meningkatkan kadar neutralizing antibody pada subyek yang tingkat kekebalannya mulai menurun hingga hampir 50 kali lipat,” ujar Chairuddin.“Dengan demikian, vaksin Zifivax aman dan baik digunakan sebagai dosis utama maupun dosis penguat atau booster,” sambung Chairuddin.Direktur operasional PT Biotis Pharmaceuticals Idonesia (Biotis), Rakesh Deoddut Vyas mengatakan, Vaksin Zifivax siap untuk diproduksi Fill and Finished di Pabrik PT Biotis yang berlokasi di Gunung Sindur Kabupaten Bogor Jawa Barat. Bahkan transfer of Technology dengan Zhifei sejak 5 bulan lalu.Menurut Rakesh, Anhui Zhifei Longcom dalam waktu dekat akan mengirimkan sembilan tenaga ahli bidang Quality dan Produksi untuk membantu PT Jakarta Biopharmaceutical Industry dan PT Biotis Pharmaceutical Indonesia, sehingga proses alih teknologi untuk produksi vaksin zifivax dapat terwujud.Menurut Rakesh, proses produksi fill and finished batch pertama akan dilakukan secepatnya, kapasitas fill and finished PT Biotis saat ini berada disekitar 30 juta dosis per bulan atau 360 juta dosis per tahun."Kapasitas ini akan terus kami tingkatkan sejalan dengan rencana produksi vaksin covid-19 platform inactivated Merah Putih hasil kerjasama dengan UNAIR yang akan dilakukan sekitar bulan Juni/Juli dan Agustus 2022," kata Rakesh.Secara prinsip selaku perusahaan swasta Nasional PT Jakarta Biopharmaceutical Industry dan PT Biotis Pharmaceutical Indonesia telah siap berkontribusi membantu pemerintah Indonesia untuk penyediaan vaksin covid-19 dan vaksin lainnya."Sesuai dengan komitmen kami adalah ingin menjadi perusahaan terkemuka dibidang farmasi yang memberikan makna bagi Indonesia," ujar Rakesh.