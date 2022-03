Novel Baswedan Jalani Pengobatan Mata di Belanda

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Novel Baswedan , akan menjalani pengobatan mata di Belanda. Mata Novel terluka akibat disiram air keras pada April 2017."Benar saya akan berangkat ke Belanda untuk pemeriksaan mata saya," kata Novel melalui keterangan tertulis, Jumat, 18 Maret 2022.Novel mendapat rekomendasi berobat di salah satu rumah sakit Belanda dari rekan-rekannya ketika di KPK. Dia mestinya berangkat pada Mei 2021."Bahkan saat itu pimpinan KPK mendorong saya untuk segera melakukan pemeriksaan. Tetapi karena pertimbangan covid yang tinggi saat itu, saya putuskan untuk batal berangkat," ujar Novel.Perawatan yang dilakukan Novel selama pandemi covid-19 hanya dilakukan di Jakarta dan melalui pengobatan herbal. Dia berharap pengobatan ke negeri kincir angin bisa berjalan lancar."Mohon doanya, semoga ada solusi terbaik yang bisa dilakukan untuk perbaikan mata saya," ucap Novel.Baca: Novel Baswedan Cs Resmi Bertugas di Satgas Pencegahan Korupsi Polri Kasus penyiraman air keras terhadap Novel terjadi pada Selasa, 11 April 2017. Novel diserang dalam perjalanan pulang usai melaksanakan salat subuh. Dua pelaku, Rahmat Kadir Mahulette dan Ronny Bugis, menyiram Novel dengan air keras.Rahmat dan Ronny dihukum dua tahun dan 1,5 tahun penjara. Vonis hakim lebih berat dari tuntutan satu tahun penjara yang dilayangkan jaksa.