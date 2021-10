Tagar 'Negeri Ruwet' Bergema di Hari Sumpah Pemuda, Kenapa?

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(MBM)

Tagar 'Negeri Ruwet' menjadi trending topic di sosial media Twitter. Uniknya, tagar tersebut bergema di hari Sumpah Pemuda yang jatuh pada hari ini, Kamis, 28 Oktober 2021.Dari pantauan Medcom.id, cuitan seputar tagar Negeri Ruwet oleh netizen berisi beragam isu. Mulai dari kisruh tarif PCR, kekecewaan terhadap kinerja pemerintah, peran pemuda serta suara pemuda yang tak terdengar, hingga isu tentag masuknya ribuan TKA asing selama pandemi."Rakyat lapar bos! Boro-boro tes PCR 300 ribu, untuk makan saja berasnya nungguin jatah Bansos. Mikir woi. #NegeriRuwet," tulis @masparmi**."Ruwet adalah saat janji ingin memperbaiki tapi malah makin membuat hancur. Sakitnya tuh di sini," timpal @Ratu_Tag**."Bung, di masa kini banyak pemuda yang menjadi sampah, nyenyakkah tidur abadi mu bung? Dingin yang aneh menyiksa negeri. #NegeriRuwet," tulis @Anggalihma****."The strong will do what they want, and the weak will accept what they must (yang kuat akan melakukan apapun yang mereka mau, yang lemah akan menerima apa yang diharuskan). Beginilah keadaan masyarakat saat ini. #NegeriRuwet," komentar @Godfathe***."#NegeriRuwet bermula dari gorong-gorong laknat dan kardus yang digembok," ujar @refkialfi**.Tak hanya itu, terkesan semakin liar karena tagar Negeri Ruwet juga diramaikan dengan isu pemecatan pelatih Manchester United, Ole Gunnar Solksjaer pasca dibantai Liverpool dengan skor 0-5. Ada-ada saja netizen.