WHO Ungkap Penularan Tertinggi di Indonesia Berada di Daerah Ini

Jakarta: Organisasi Kesehatan Dunia ( WHO ) melaporkan tingkat penularan covid-19 paling tinggi di Indonesia selama sepekan terakhir. Tingkat penularan tertinggi terjadi di Kalimantan Utara."Selama sepekan dari 30 Agustus hingga 5 September, Kalimantan Utara tetap berada pada tingkat penularan komunitas tertinggi dengan tingkat kejadian per 100 ribu penduduk sebesar 206,9," tulis WHO dikutip dari laporan situasi perkembangan covid-19 , Jumat, 10 September 2021.WHO menuturkan ada empat kategori tingkat penularan komunitas di suatu daerah. Pertama, insiden rendah dengan angka kejadian di bawah 20 per 100 ribu penduduk.Kedua, insiden sedang dengan angka kejadian di antara 20-50 per 100 ribu penduduk. Ketiga, insiden tinggi dengan angka kejadian di antara 50-150 per 100 ribu penduduk. Terakhir, insiden sangat tinggi dengan angka kejadian di atas 150 per 100 ribu penduduk.WHO menyebut Kalimantan Utara berada di insiden sangat tinggi. Tingkat penularan covid-19 di Kalimantan Utara mencapai 206,9 per 100 ribu penduduk."Artinya, Kalimantan Utara memiliki risiko infeksi covid-19 yang sangat tinggi untuk masyarakat umum," ungkap WHO.WHO juga mencatat beberapa provinsi Indonesia yang masih tinggi tingkat penularan covid-19 di komunitasnya, antara lain Kepulauan Bangka Belitung dengan tingkat penularan mencapai 143,4 per 100 ribu penduduk. Kemudian Daerah Istimewa Yogyakarta sebesar 112,1 per 100 ribu penduduk, Kalimantan Timur dengan 107,6 per 100 ribu penduduk.Selanjutnya, Bali dengan tingkat penularan insiden tinggi sebesar 90,3 per 100 ribu penduduk. Sulawesi Tengah sebesar 87,4 per 100 ribu penduduk dan Kalimantan Selatan dengan 61,5 per 100 ribu penduduk.