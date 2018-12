Massa Reuni 212 Mulai Padati Bundaran HI

Massa aksi reuni PA 212 mulai memadati kawasan Bundaran HI. Mereka terlihat berjalan menuju Lapangan Silang Monas, titik lokasi diselenggarakannya reuni 212.Salah satu warga Kalibata, Fatih Rahmad mengaku sengaja menghadiri acara reuni 212. Dia hadir bersama rekan-rekannya dari Masjid Jami Al-Huda, Kalibata."Kami konvoi dari kalibata, kalau saya sama teman yang lain 20 motor ke sini," kata Fatih di lokasi, Minggu, 2 Desember 2018.Fatih menyebut aksi reuni 212 momen penting bagi kebangkitan umat. "Semua ini agar orang tahu betapa dahsyatnya alumni 212 dan orang yang peduli pada kemashalatan umat," ujar dia.Pantauan di lokasi, pergerakan PA 212 dari bundaran HI itu berbarengan dengan kegiatan warga yang tengah berolahraga di sekitaran bundaran HI. Dian kusuma, salah satu warga yang sedang berolahraga mengaku kaget dengan perkumpulan massa 212.Dia berharap massa yang mengikuti kegiatan di Monas ini bisa menjaga ketertiban. "Ramai ternyata, jam segini udah padat, yang penting tertib aja," kata Dian.(JMS)