Arus Balik Natal, Polri Alihkan Lalu Lintas dari GT Palimanan KM 188-KM 36

Siti Yona Hukmana • 26 Desember 2023 07:36



Jakarta: Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri memberlakukan pengalihan arus lalu lintas pada waktu arus balik libur Natal hari ini, 26 Desember 2023. Rekayasa lalu lintas dilakukan untuk mencegah kemacetan. "(Karena) puncak balik pertama hari ini," kata Kabag Ops Korlantas Polri Kombes Edy Djunaedi saat dikonfirmasi, Selasa, 26 Desember 2023. Edy mengatakan rekayasa lalu lintas dilakukan mulai pukul 14.00-24.00 WIB. Pertama, akan diberlalukan rekayasa lalu lintas one way (satu arah) dari KM 188 GT Palimanan sampai dengan KM 72 GT Cikampek Utama. Kemudian, dilanjutkan rekayasa lalu lintas contra flow menggunakan dua lajur dari KM 72 sampai dengan KM 47. Lalu, dari KM 47 sampai dengan KM 36 menggunakan rekayasa lalu lintas contra flow 1 lajur. "Kendaraan dari Bandung yang akan menuju ke Cirebon melewati Tol Cisumdawu akan dikeluarkan di exit Cimalaka atau Tomo Kabupaten atau Pantura dan bisa masuk kembali ke tol melalui Gerbang Tol Palimanan 3 dan Plumbon Cirebon," ujar Edy. Selanjutnya, kendaraan yang berada pada jalur one way arah balik bisa keluar melalui sejumlah gate interchange. Seperti Sumber Jaya, Kertajati, Cisumdawu, Cikedung, Subang, Kalijati, Cikopo. "Pelaksanaan one way atau contra flow bersifat situasional sesuai dengan diskresi kepolisian," ungkap Edy.





"(Karena) puncak balik pertama hari ini," kata Kabag Ops Korlantas Polri Kombes Edy Djunaedi saat dikonfirmasi, Selasa, 26 Desember 2023.



Edy mengatakan rekayasa lalu lintas dilakukan mulai pukul 14.00-24.00 WIB. Pertama, akan diberlalukan rekayasa lalu lintas one way (satu arah) dari KM 188 GT Palimanan sampai dengan KM 72 GT Cikampek Utama.

Kemudian, dilanjutkan rekayasa lalu lintas contra flow menggunakan dua lajur dari KM 72 sampai dengan KM 47. Lalu, dari KM 47 sampai dengan KM 36 menggunakan rekayasa lalu lintas contra flow 1 lajur.

"Kendaraan dari Bandung yang akan menuju ke Cirebon melewati Tol Cisumdawu akan dikeluarkan di exit Cimalaka atau Tomo Kabupaten atau Pantura dan bisa masuk kembali ke tol melalui Gerbang Tol Palimanan 3 dan Plumbon Cirebon," ujar Edy.



Selanjutnya, kendaraan yang berada pada jalur one way arah balik bisa keluar melalui sejumlah gate interchange. Seperti Sumber Jaya, Kertajati, Cisumdawu, Cikedung, Subang, Kalijati, Cikopo.



"Pelaksanaan one way atau contra flow bersifat situasional sesuai dengan diskresi kepolisian," ungkap Edy.



