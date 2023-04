Jokowi Sampaikan Wujud Keseriusan Transisi Energi Indonesia di Hannover Messe 2023

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) menegaskan Indonesia memiliki komitmen tinggi mewujudkan transisi energi. Komitmen tersebut sudah diimplementasikan dalam sejumlah program.Hal itu disampaikan Jokowi dalam pembukaan Hannover Messe 2023, di Jerman, Minggu, 16 April 2023. Pembukaan tersebut juga dihadiri Kanselir Jerman Olaf Scholz."We walk the talk, not only talk the talk (kita menjalankan ucapan, tak hanya omongan saja)," kata Jokowi saat dikutip dari Media Indonesia, Senin, 17 April 2023.Kepala Negara ketujuh itu menyebutkan alasan keseriusan Indonesia mewujudkan transisi energi . Yakni, ingin menghasilkan energi yang terjangkau bagi masyarakat.Lalu, Dia menyebut salah satu bentuk transisi energi yaitu mengejar target implementasi energi baru terbarukan ( EBT ) pada 2025. Targetnya yaitu 23 persen pada bauran energi nasional.Indonesia mencanangkan penutupan pembangkit energi batubara di Indonesia. Penutupan pembangkit energi fosil itu dilakukan hingga 2050.Namun, upaya mewujudkan transisi energi tidak mudah. Setidaknya membutuhkan modal besar."Membutuhkan investasi yang sangat besar setidaknya USD1 triliun hingga 2060,” sebut Jokowi.Selain itu, Jokowi menyinggung tema yang diusung Indonesia pada pameran Hannover Messe 2023, yakni Indonesia 4.0. Tema tersebut relevan bagi Indonesia yang sedang melakukan transformasi ekonomi melalui inovasi dan teknologi.Ia menjabarkan dua strategi besar yang disiapkan Indonesia. Pertama, hilirisasi industri.Hingga 2040, Jokowi mengatakan ada 21 komoditas dalam peta jalan hilirisasi industri di Indonesia. Nilai investasi sebesar USD545,3 juta.“Indonesia tidak sedang menutup diri, justru kami sangat terbuka untuk investasi dan kerja sama dalam membangun industri hilir di Indonesia,” ungkap dia.Strategi kedua yaitu ekonomi hijau. Strategi kedua ini disebut sebagai komitmen menjaga keberlangsungan lingkungan."Dan telah melakukan aksi yang nyata,” ujar dia.Bukti aksi nyata ekonomi hijau adalah mampu menurunkan laju deforestasi (hilangnya hutan) di Indonesia. Lalu, angka kebakaran hutan turun hingga 88 persen, rehabilitasi hutan mangrove mencapai 600 ribu hektare yang diperkirakan akan selesai pada 2024.Selain itu, juga dibangun 30 ribu hektare kawasan industri hijau. Dia pun mengundang investor Jerman untuk membangun ekonomi hijau di Indonesia. Indonesia sangat terbuka untuk kerja sama untuk berinvestasi."Let us collaborate for our common properity,” ujar dia.