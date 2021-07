Tingkat Keterisian Tempat Rawat di Jawa di Atas 80%

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Jakarta: Tingkat keterisian tempat perawatan di rumah sakit di seluruh provinsi di Pulau Jawa di atas 80 persen. Peningkatan keterisian ini dampak dari lonjakan kasus covid-19 yang menggila setiap harinya."Untuk seluruh provinsi di Pulau Jawa masih melaporkan tingkat keterisian di atas 80 persen," kata juru bicara (Jubir) Vaksinasi Covid-19 Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Siti Nadia Tarmizi dalam keterangan pers harian PPKM darurat di Jakarta, Rabu, 7 Juli 2021.Angka keterisian tempat perawatan itu, kata Siti, berdasarkan perkembangan indikator penanggulangan pandemi per Selasa, 6 Juli 2021. Dari indikator jumlah kasus rawat, seluruh provinsi di Jawa-Bali masih berada di kategori transmisi komunitas tingkat 4 dengan jumlah kasus rawat lebih dari 30 per 100 ribu penduduk per pekan, kecuali Provinsi Bali yang memiliki keterisian tempat perawatan sekitar 50 persen.Jumlah pengujian (testing) yang dilakukan di Jawa-Bali pada Selasa, 6 Juli 2021, berjumlah lebih dari 124 ribu. Artinya meningkat lebih dari 20 ribu pemeriksaan dibandingkan hari sebelumnya.Terlepas dari peningkatan jumlah testing yang dilaporkan, angka itu masih 38 persen dari jumlah yang ditargetkan di Jawa-Bali setiap harinya, yakni sebanyak 324 ribu tes. Positivity rate Jawa dan Bali juga masih sangat tinggi, yaitu 19,9 persen, walaupun menurun dibandingkan sehari sebelumnya yakni 24,7 persen.Baca: RSUD Pasar Minggu Mengalami Kendala Distribusi Oksigen Sementara itu, di tingkat provinsi pelacakan yang dilakukan masih sangat rendah. Jauh dari target yang diharapkan, yaitu sekurang-kurangnya 15 kontak erat per kasus."Kami semakin mendorong jumlah testing bisa semakin ditingkatkan, sehingga kita bisa segera memisahkan kasus yang sakit dari populasi yang sehat," ujarnya.Jumlah kasus per 100 ribu penduduk per pekan di kebanyakan provinsi di Jawa-Bali masih masuk dalam kategori transmisi komunitas tingkat 3 dan 4, kecuali Jawa Timur dan Banten yang dikategorikan transmisi komunitas tingkat 2.Contoh, kasus konfirmasi covid-19 di bawah 20 per 100 ribu penduduk per pekan dikategorikan sebagai transmisi kasus tingkat 1. Sedangkan, transmisi di atas 5 per 100 ribu penduduk per pekan dikategorikan sebagai transmisi komunitas tingkat 4.Tingkat transmisi komunitas diambil berdasarkan indikator dengan tingkat transmisi tertinggi. Sebagai contoh, jika kasus konfirmasi dan kematian dikategorikan dalam transmisi komunitas tingkat tiga, sedangkan rasio perawatan masuk dalam kategori transmisi komunitas tingkat 4, maka wilayah tersebut dimasukkan dalam kategori trasmisi komunitas tingkat 4.(JMS)