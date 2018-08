Kemendes PDTT Promosikan Produk Daerah Pada Asian Games 2018

Produk daerah di Indonesia memiliki kualitas baik. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) melalui Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal (Ditjen PDT) mempromosikan produk kebudayaan daerah tertinggal pada Expo and Conference Asian Games 2018."Budaya itu kekayaan Indonesia nonbenda. Kami ingin tampilkan kemasan-kemasan menarik ini dengan tujuan ada keuntungan ekonomi tanpa harus mengorbankan idealisme mereka," kata Direktur Jenderal PDT Samsul Widodo, dalam keterangan tertulis, Senin, 20 Agustus 2018.Samsul mengatakan, pameran tersebut merupakan upaya menjaga idealisme dan merawat kebudayaan lokal. Diharapkan, upaya ini membuat masyarakat menjaga keluruhan budaya lokal, dan tentunya berdampak pada pertumbuhan ekonomi masyarakat di daerah tertinggal."Isu daerah tertinggal yang paling pokok adalah isu ekonomi, infrastruktur, dan sumber daya manusia. Dengan adanya promosi budaya ini, kami ingin mendorong adanya peningkatan pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal dengan pendekatan budaya," ucap dia.Demi mewujudkan tujuan tersebut, Samsul menyebutkan bahwa Kemendes PDTT akan menjalin kerja sama dengan startup seperti Caventer dan Wanderlust untuk mengembangkan desa-desa wisata di daerah tertinggal. Komunitas-komunitas tersebut digandeng karena memiliki perhatian khusus pada konsep ekoturisme."Bersama Caventer, kami terus mempromosikan produk-produk budaya dari daerah tertinggal. Pada bulan November mendatang kami juga merencanakan kerja sama dengan desainer Merdi Sihombing untuk menggelar Eco Fashion Week. Kalau mereka bisa mendapatkan penghasilan dari apa yang mereka lakukan, maka mereka akan merawat apa yang mereka lakukan," terang dia.Salah satu yang ditampilkan yakni tenun ikat khas Desa Patawang, Kabupaten Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur. Produk budaya tersebut adalah karya orisinal ibu-ibu yang berisi para perajin tenun ikat. Dirinya pun berharap para pengunjung dapat menikmati sekaligus mengetahui kekayaan ragam budaya nusantara.Hosea, perajin tenun ikat Sumba Timur mengatakan, dirinya telah menyiapkan tenun ikat khas Desa Patawang untuk diperlihatkan kepada para atlet dan tamu yang datang ke Expo and Conference Asian Games 2018."Keistimewaan tenun ikat Desa Patawang dan Pau ini adalah pewarna alami yang kami gunakan. Dari 5 jenis kain, motif Patawang atau Pau tidak bisa dikerjakan di beberapa tempat. Salah satu yang terkenal adalah motif Patularatu untuk bangsawan," ungkap Hosea.Selain melihat, para pengunjung nantinya dapat belajar dan praktik cara menenun songket dan ikat. Mereka akan didampingi para perajin yang datang langsung dari Desa Patawang.Sebagai kenang-kenangan, para atlet dan pengunjung dapat berfoto langsung dengan kain-kain yang disiapkan. Mereka juga dapat membeli tenun ikat tersebut dengan harga yang beragam.Sementara itu, program Director Caventer Fitri Ningrum mengapresiasi langkah Kemendes PDTT yang berkomitmen mempromosikan produk budaya yang sarat dengan nilai adat. Momen ini sejalan dengan visi dan misi Caventer yang berupaya untuk mengedukasi dan promosi desa wisata di daerah tertinggal."Yang kami lakukan adalah aktivisme kebudayaan. Pada event ini kami juga menyiapkan berbagai macam aksesori daerah. Para atlet bisa mencobanya. Kami ingin para atlet memiliki experience dengan mencobanya langsung dengan harapan ada ketertarikan untuk datang ke daerah tersebut," kata Fitri.Selain tenun ikat dari Sumba Timur, booth Kemendes PDTT juga akan menampilkan atraksi seni musik sasando dari Kabupaten Rote Ndao (19-22 Agustus), atraksi seni canang dari Kabupaten Aceh Singkil (26-29 Agustus), serta lompat batu Nias dari Kabupaten Nias Selatan (19-21 Agustus).Expo and Conference Asian Games 2018 akan dibuka secara resmi pada 20 Agustus 2018. Expo yang berlangsung di halaman kantor Kemenpora ini berlangsung sampai tanggal 29 Agustus 2018. Para atlet Asian Games 2018 akan diajak untuk mengunjungi expo tersebut bersama para perwakilan dari Kedutaan Besar masing-masing negara.(ROS)