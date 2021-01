Media Group News Akan Cetak Buku Penanganan Covid-19 sebagai Acuan Pemerintah

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Media Group News (MGN) akan mencetak buku terkait penanganan covid-19 yang berfokus terhadap vaksinasi. Buku itu merangkum seluruh materi dari narasumber dalam forum MGN Summit 2021 bertajuk Public Health: Vaccine What to Expect?.Ketua Dewan Redaksi Media Group Usman Kansong menyebut buku itu akan dilengkapi data survei News Research Center (NRC) MGN dan Centre for Strategic and International Studies (CSIS). Diharapkan, buku tersebut dapat dimanfaatkan dengan baik oleh pemerintah."Buku ini akan diserahkan kepada pemerintah (menjadi) bahan masukan dalam mengambil kebijakan di bidang kesehatan," ujar Usman saat menutup forum MGN Summit 2021 dengan tema Public Health: Vaccine What to Expect? di Grand Studio Metro TV, Jakarta Barat, Rabu, 27 Januari 2021.Baca: Indonesia Kejar Herd Immunity di Atas 70% Menurut dia, ada tiga strategi penanganan covid-19 yang dapat disimpulkan dari diskusi tersebut. Pertama, mengubah perilaku masyarakat. Kedua meningkatkan atau memperbaiki tracing, testing, dan treatment. Ketiga, mempercepat vaksinasi."Itu semua memerlukan partisipasi masyarakat," jelas dia.Narasumber yang telah menyampaikan pandangannya, yakni Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat, dan Kepala LBM Eijkman Amin Soebandrio. Sejumlah panelis dari organisasi kesehatan juga hadir.Mereka ialah pakar kesehatan UGM Adi Utarini, Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi, Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin Aminuddin Syam, dan Ketua Umum Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (Persi) Kuntjoro Adi Purjanto. Turut hadir Direktur Eksekutif CSIS Philips Vermonte dan CEO Halodoc Jonathan Sudharta.MGN Summit: Indonesia 2021 menjadi hybrid event. Acara ini menggabungkan konsep off air dan on air yang terbagi ke dalam beberapa sesi. Dalam setiap sesinya, hadir beberapa pembicara dari perwakilan pemerintah, pengusaha, akademisi, dan para ahli.Salah satu elemen penting dari MGN Summit ialah paparan hasil survei dari NRC Media Group News. Survei nasional digelar di 34 provinsi di Tanah Air. Survei menjadi pemantik dalam pembahasan di MGN Summit.Sebanyak empat hal yang disoroti dalam survei, yakni pemulihan ekonomi, kesehatan masyarakat, energi hijau, dan pariwisata. Di luar empat tema besar itu, MGN Summit juga membahas permasalahan terkini, terutama antisipasi dampak gelombang covid-19.(OGI)