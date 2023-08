Ditantang Cosplay Jadi Fujitora Usai Nonton One Piece 1071, Anies Baswedan Balas Posting Karakter Ini

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Reaksi Anies

Jakarta: Anies Baswedan ikutan demam One Piece episode 1071 yang menampilkan Luffy dengan kekuatan terbaru, yakni Gear 5. Melalui unggahan di X Anies bersama keluarga sedang nonton bersama episode terbaru One Piece tersebut.“Mengikuti saran anak2 dan netizen soal rekomendasi film. Seru juga ya…,” tulis Anies di X, seperti dikutip Medcom.id, Selasa, 8 Agustus 2023.Unggahan Anies itu pun mendapat reaksi dari netizen. Tidak sedikit yang menantang Anies untuk cosplay karakter di anime One Piece.Salah satunya dari komika Uus, ia meminta Anies untuk cosplay menjadi Fujitora . Fujitora merupakan seorang laksamana di Marinir.Status Fujitora merupakan yang tertinggi kedua dalam organisasi Angkatan Laut. Ia berada di bawah Laksamana Armada Sakazuki.Fujitora secara penampilan berambut hitam pendek, kumis, dan janggu. Ia mempunyai bekas luka X yang berpusat di dahi kirinya. Pemilik nama asli Issho ini mendapat luka tersebut karena sengaja melukai dirinya sendiri agar menjadi buta.“Pak cosplay fujitora dong pak,” tulis Uus.Bakal calon presiden (capres) dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) ini membalas postingan Uus itu. Uniknya ia merespons dengan mengunggah karakter lain di One Piece, yakni Kizaru."Katanya yang lain lebih mirip ini....," balas Anies.(Balasan Anies soal cosplay karekter One Piece)Kizaru merupakan satu dari delapan Laksamana terkuat termasuk Fujitora. Kizaru memiliki wewenang memberi perintah sejumlah besar marinir Angkatan Laut.Secara penampilan Kizaru memiliki mencapi 3 meter. Ia memakan Buah Iblis Pika Pika no Mi tipe Logia. Ini memungkikan dirinya mempunyai kemampuan untuk berubah menjadi elemen cahaya.Kizaru sendiri sangat dihormati oleh bawahannya. Ini karena cara kepemimpinannya yang santai dalam memberi perintah.