Perhatian Pemudik! Pembelian Tiket Penyeberangan Kapal Enggak Bisa Dadakan!

Jakarta: Kementerian Perhubungan ( Kemenhub ) memastikan tidak ada pembelian tiket penyeberangan secara on the spot pada musim mudik Lebaran 2023 . Hal ini guna mencegah antrean panjang kendaraan di pelabuhan penyeberangan."Tidak ada pembelian tiket itu on the spot tidak diperbolehkan lagi. Pelajaran tahun lalu orang itu datang, memang sudah dari jauh ya belum beli tiket, disuruh beli di tempat, ngantri enggak mau, ngeyel mau masuk, polisi mau bertindak, enggak tega," kata juru bicara Kemenhub Adita Irawati di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, dikutip Jumat, 7 April 2023.Adita mengatakan pada musim mudik Lebaran 2022, kendaraan sudah menumpuk di gerbang pelabuhan tetapi belum bergerak lantaran belum punya tiket. Kondisi ini pernah terjadi di Pelabuhan Merak, Banten.Antrean kendaraan mencapai 20 kilometer. Kemacetan itu sudah terjadi dari pintu Pelabuhan Merak."Jadi tahun ini tidak ada lagi pembelian on the spot, pembelian offline, semuanya harus melalui aplikasi," jelas Adita.Ia juga mengimbau supaya pemudik membeli tiket penyeberangan jauh-jauh hari. Hal itu juga memudahkan pemerintah memprediksi potensi tingginya kendaraan yang akan menggunakan jasa angkutan penyeberangan."Kalau belinya di harinya harganya lebih mahal, ini untuk membuat orang jangan beli di hari H gitu ya, supaya kita langsung bisa prediksi berapa volume penumpang yang akan jalan disetiap hari," ucap Adita.