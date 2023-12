Ucapan Hari Ibu Penuh Kasih dalam Bahasa Indonesia dan Inggris

Jakarta: Hari Ibu menjadi momen yang sangat tepat untuk menunjukkan kasih sayang kepada ibu masing-masing, serta mengapresiasi perannya dalam hidup. Ada berbagai cara untuk merayakan hari spesial ini. Hari Ibu jatuh pada tanggal 22 Desember setiap tahunnya. Bukan hanya dirayakan untuk ibu, nyatanya hari istimewa ini juga merupakan bentuk apresiasi dan penghormatan untuk seluruh perempuan di Indonesia. Ada banyak cara untuk merayakan Hari Ibu. Salah satunya yang paling sederhana namun bermakna adalah memberikan ucapan yang tulus dan penuh kasih. Ucapan tersebut bisa dituliskan pada kartu ucapan, caption unggahan media sosial, hingga disampaikan langsung kepada Ibu. Jika Sobat Medcom kurang mahir merangkai kata-kata indah untuk diberikan kepada sang ibunda, tidak perlu khawatir! Medcom.id sudah menyiapkan ide ucapan Hari Ibu yang bisa digunakan. Ucapan Hari Ibu 2023 1. Your smile brightens each day and makes it better. Happy Mother’s Day, Mom! (Senyumanmu selalu mencerahkan hariku dan menjadikannya lebih baik. Selamat Hari Ibu, Mama!) 2. It’s my time to tell you how fortunate I am to be blessed with a mother as caring and loving as you. Happy Mother's day! (Ini saatnya aku mengatakan betapa beruntungnya aku memiliki ibu yang perhatian dan penyayang sepertimu. Selamat Hari Ibu!) 3. Happy Mother's day! I feel so lucky to have you as my mom. (Selamat Hari Ibu! Aku merasa sangat beruntung memilikimu sebagai ibuku.) 4. Thank you for always believing in me and doing so much for me each day. Have a wonderful Mother’s Day, Mom! (Terima kasih untuk selalu percaya padaku dan melakukan banyak hal untukku setiap harinya. Semoga hari ibu ini berjalan dengan indah, Mama!) 5. Mom, thank you for being my anchor in this stormy sea of life. I love you and I don’t know what I would be without you. (Ibu, terima kasih sudah menjadi jangkar di lautan kehidupan yang penuh badai ini. Aku mencintaimu dan aku tidak tau akan menjadi sepeti apa tanpamu.) 6. Happy Mother’s Day to my own superhero. You’re my everything, mom. (Selamat Hari Ibu untuk pahlawanku. Ibu segalanya bagiku.) 7. In your arms, you held us. You always gave us the greatest treasure that will never fade in our heart, and that is your love. (Di tanganmu, Ibu menggendong kami. Ibu selalu memberikan harta terbaik yang tidak akan pernah hilang dari hati kami, dan itu adalah cintamu.) 8. Happy Mother’s Day. There’s never been a minute I wasn’t glad you were my mom. (Selamat Hari Ibu. Tidak ada semenit pun aku tak merasa bahagia memilikimu sebagai ibuku.) 9. Happy Mother’s Day! Although we’re far apart, you are always in my heart. I love and miss you more than words can say. (Selamat Hari Ibu! Meskipun kita berjauhan, Ibu selalu ada di hatiku. Aku menyayangi dan merindukanmu lebih dari kata-kata mampu ungkapkan.) 10. Happy Mother’s Day for my best friend and best mother ever! You are a gift from God that I really love! (Selamat Hari Ibu untuk sahabat sekaligus ibu terbaik! Ibu adalah hadiah Tuhan yang paling aku sayang!) 11. Growing up I don’t think I realized just how much you did to keep our day-to-day life running smoothly. Now that I’m grown up, I’m in awe of everything you did for us. I admire you a lot, Mom. I love you. (Aku tidak pernah menyadari betapa banyak yang telah Ibu lakukan untuk menjaga kehidupan kita sehari-hari selalu berjalan lancar. Sekarang setelah aku dewasa, aku kagum dengan semua yang Ibu lakukan untuk kami. Aku sangat mengagumimu, Bu. Aku mencintaimu.) 12. Thank you for bringing me into this world and always seeing the best in me. Happy Mother’s Day, Mom! (Terima kasih sudah menghadirkanku di dunia dan selalu melihat yang terbaik dalam diriku. Selamat Hari Ibu!) 13. Mom, I honestly don’t know how I would get through each day without you by my side. Thank you for being such a supportive mother to me. We all love you so much! (Ibu, aku tidak tahu bagaimana bisa menjalani hidup jika tidak ada Ibu di sisiku. Terima kasih sudah menjadi ibu yang suportif untukku. Aku sangat menyayangimu!) 14. Thank you for being the source of strength, guidance, happiness, and inspiration to our family. Our world becomes brighter with you in it, Mom! (Terima kasih telah menjadi sumber kekuatan, kebahagiaan, dan inspirasi di keluarga kami. Dunia kamu menjadi lebih cerah dengan adanya ibu!) 15. Thank you for being an incredible mother and role model to me during my childhood. I am so thankful to have your support and guidance as I navigate through life. Happy Mother’s Day! (Terima kasih sudah menjadi ibu yang menakjubkan dan panutan untukku. Aku selalu merasa bersyukur bisa mendapatkan dukungan dan arahan dari Ibu. Selamat Hari Ibu!)





Ucapan Hari Ibu 2023

(SUR)