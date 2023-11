Wali Kota Tangsel Raih Government Officer for Innovation & Creativity di People of The Year 2023

Patrick Pinaria • 25 November 2023 20:47



Jakarta: Wali Kota Tangerang Selatan Benyamin Davnie mendapat prestasi dalam ajang People of The Year 2023. Ia dianugerahi penghargaan tersebut dalam kategori Best Government Officer for Innovation & Creativity. Benyamin Davnie menerima penghargaan tersebut di Grand Studio Metro TV, Jumat, 24 November 2023. Penghargaan ini diterima karena dinilai berhasil menciptakan solusi baru dan memperkenalkan ide-ide inovatif dalam pembangunan daerahnya. "Di tengah pergaulan masyarakat yang semakin modern, yang ditandai dengan pengaruh teknologi, khususnya teknologi komunikasi, maka penyelenggaraan pemerintah akan semakin terus berkembang. Kuncinya adalah inovasi serta kreativitas dalam rangka pelayanan publik," ujar Benyamin. (Foto: Dok.Renjana Pictures/Febri) Meski meraih penghargaan ini, Benyamin tak lantas puas begitu saja. Ia memastikan penghargaan ini menjadi pelecut semangat untuknya dan Pemkot Tangsel melakukan tanggung jawab lebih besar dalam memajukan wilayahnya. "Tangerang Selatan maju untuk Indonesia lebih hebat lagi. Terima kasih Metro TV, terima kasih pada ibu dan bapak menteri. Terima kasih pada semua pihak yang telah mewujudkan cita-cita kami semua," tutur Benyamin. Selama tiga tahun menjabat Wali Kota Tangsel, Benyamin melakukan berbagai terobosan untuk wilayahnya. Salah satunya, melanjutkan pengembangan Smart City di Tangerang Selatan. (Foto: Dok.Renjana Pictures/Febri) Upaya pertama yang dilakukan dalam pengembangan itu adalah semakin banyak lapisan masyarakat yang menikmati layanan pemerintah kota melalui sistem IT. Kedua semakin efisiennya kerja birokrasi melalui sistem IT. (Foto: Dok.Renjana Pictures/Febri) Terobosan lainnya yang dilakukan Benyamin adalah melakukan layana digitalisasi di mal. Ia menerapkan sistem online untuk melihat jumlah antrean dan pendaftaran di mal. Terobosan-terobosan Benyamin Davnie sebagai Wali Kota Tangsel juga memberikan efek positif bagi Pemkot Tangsel. Selain penghargaan di ajang ini, ia dan Pemkot Tangsel berhasil meraih prestasi lainnya. (Foto: Dok.Renjana Pictures/Febri) Prestasi tersebut di antaranya, Top Digital Implementation 2022 level star 4 untuk Pemerintah Kota Tangerang Selatan, Top Leader On Digital Implementation 2022 untuk Wali Kota Tangerang Selatan Benyamin Davnie, TOP CIO (Chief Information Officer) on Digital Implementation 2022 untuk Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Tangsel, Tb Asep Nurdin, dan penghargaan nasional dalam kategori Terbaik Ketiga Championship Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) wilayah Jawa-Bali untuk Pemkot Tangsel.





Benyamin Davnie menerima penghargaan tersebut di Grand Studio Metro TV, Jumat, 24 November 2023. Penghargaan ini diterima karena dinilai berhasil menciptakan solusi baru dan memperkenalkan ide-ide inovatif dalam pembangunan daerahnya.



"Di tengah pergaulan masyarakat yang semakin modern, yang ditandai dengan pengaruh teknologi, khususnya teknologi komunikasi, maka penyelenggaraan pemerintah akan semakin terus berkembang. Kuncinya adalah inovasi serta kreativitas dalam rangka pelayanan publik," ujar Benyamin.

(Foto: Dok.Renjana Pictures/Febri)



Meski meraih penghargaan ini, Benyamin tak lantas puas begitu saja. Ia memastikan penghargaan ini menjadi pelecut semangat untuknya dan Pemkot Tangsel melakukan tanggung jawab lebih besar dalam memajukan wilayahnya.



"Tangerang Selatan maju untuk Indonesia lebih hebat lagi. Terima kasih Metro TV, terima kasih pada ibu dan bapak menteri. Terima kasih pada semua pihak yang telah mewujudkan cita-cita kami semua," tutur Benyamin.



Selama tiga tahun menjabat Wali Kota Tangsel, Benyamin melakukan berbagai terobosan untuk wilayahnya. Salah satunya, melanjutkan pengembangan Smart City di Tangerang Selatan.





(Foto: Dok.Renjana Pictures/Febri)



Upaya pertama yang dilakukan dalam pengembangan itu adalah semakin banyak lapisan masyarakat yang menikmati layanan pemerintah kota melalui sistem IT. Kedua semakin efisiennya kerja birokrasi melalui sistem IT.





(Foto: Dok.Renjana Pictures/Febri)



Terobosan lainnya yang dilakukan Benyamin adalah melakukan layana digitalisasi di mal. Ia menerapkan sistem online untuk melihat jumlah antrean dan pendaftaran di mal.



Terobosan-terobosan Benyamin Davnie sebagai Wali Kota Tangsel juga memberikan efek positif bagi Pemkot Tangsel. Selain penghargaan di ajang ini, ia dan Pemkot Tangsel berhasil meraih prestasi lainnya.





(Foto: Dok.Renjana Pictures/Febri)



Prestasi tersebut di antaranya, Top Digital Implementation 2022 level star 4 untuk Pemerintah Kota Tangerang Selatan, Top Leader On Digital Implementation 2022 untuk Wali Kota Tangerang Selatan Benyamin Davnie, TOP CIO (Chief Information Officer) on Digital Implementation 2022 untuk Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Tangsel, Tb Asep Nurdin, dan penghargaan nasional dalam kategori Terbaik Ketiga Championship Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) wilayah Jawa-Bali untuk Pemkot Tangsel.





