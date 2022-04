Alasan One Way Tol Cikampek Diberlakukan 9 Jam

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri kembali memberlakukan kebijakan one way atau satu arah dari Km 47 Tol Cikampek (Japek) sampai Km 414 Tol Kalikangkung mulai pukul 23.00 WIB, Jumat, 29 April 2022. Sistem tersebut diberlakukan karena terjadi peningkatan arus kendaraan dari Jakarta."Peningkatan arus dari Metro (Jakarta). Dan arus dari Polda Jawa Barat ke Jakarta situasi landai dan memungkinkan untuk itu (one way)," ujar Kepala Korlantas (Kakorlantas) Polri Irjen Firman Shantyabudi kepada wartawan, Jumat, 29 April 2022.Firman menjelaskan kebijakan one way dari Km 47 Tol Japek sampai Km 414 Tol Kalikangkung akan berlangsung sampai pukul 08.00 WIB, Sabtu, 30 April 2022. Selanjutnya, dilakukan normalisasi jalan tol selama dua jamBaca: Kendaraan Menuju Jakarta Bisa Lewat Tol Cikampek Mulai Pukul 10.00 WIB Kebijakan tersebut berdampak terhadap kendaraan dari arah Bandung menuju Jakarta. Kendaraan baru bisa melewati Tol Cikampek usai one way disetop."Masyarakat yang akan menuju arah barat (Jakarta), dapat menggunakan jalan tol setelah pukul 08.00 plus 2 jam (normalisasi), sekitar pukul 10.00 WIB," jelas dia.