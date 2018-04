Jonan Masak Telor dengan Biogas Kotoran Manusia

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan menunjukkan aksi memasak telur dengan menggunakan bahan bakar biogas dari hasil olahan limbah manusia atau jamban.Aksi tersebut dilakukan saat meresmikan instalasi biogas skala komunal di Pondok Pesantren Terpadu Al-Yasini di Desa Areng-areng, Jawa Timur pada Sabtu 7 April 2018.Jonan membuktikan bahwa limbah manusia juga dapat dijadikan sebagai sumber energi biogas. Hasil olahan panasnya juga dapat digunakan untuk memasak seperti biasa.Adapun biaya pembangunan instalasi biogas komunal bersumber dari APBN 2017 dan mulai beroperasi sejak bulan Oktober tahun 2017."APBN itu diutamakan untuk pembangunan yang berdampak langsung pada masyarakat. Harus bermanfaat langsung bagi masyarakat," kata Menteri Jonan.Instalasi biogas komunal tersebut mengolah kotoran manusia untuk dijadikan biogas dengan desain kapasitas digester biogas sebesar 24 meter kubik yang mampu menghasilkan gas sebanyak 81 meter kubik per bulan atau setara dengan 12 tabung LPG 3 kg per bulan. Selain untuk memasak, biogas juga dapat digunakan untuk penerangan.Pembangunan instalasi biogas komunal meliputi 50 unit WC, digester biogas dengan kapasitas 2x12 meter kubik tipe fixed dome beton, instalasi pengolahan air limbah (IPAL) dengan kapasitas 180 meter kubik, 2 unit lampu biogas dan 4 unit kompor biogas.Manfaat dari program biogas komunal ini antara lain, menghemat biaya pengeluaran memasak, mengurangi ketergantungan pada energi fosil dan impor LPG, serta mengurangi emisi gas rumah kaca.Untuk tahap awal, pemanfaatan biogas komunal dapat mengurangi pemakaian LPG 3 kg per bulan sebanyak 3 tabung, hingga 12 tabung pada kondisi optimal, sehingga dapat menghemat pengeluaran bulanan mulai dari Rp75.000 hingga Rp300.000.Selain penambahan pembangunan WC, juga dibangun instalasi pengolahan air limbah yang dapat meningkatkan kualitas pengelolaan air limbah di lingkungan pesantren.(Des)