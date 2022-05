Singapura Deportasi Ustaz Abdul Somad, Kenapa?

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Alasan Ustaz Abdul Somad dideportasi

(SYN)

Jakarta: Ustaz Abdul Somad mengaku dideportasi dari Singapura . Ia tak tahu alasannya kenapa."Info bahwa saya dideportasi dari Singapura itu sahih, betul, bukan hoaks," ucap dia dalam Youtube hai guys official, Selasa, 17 Mei 2022.Ustaz Abdul Somad menjelaskan bahwa dirinya pergi ke Singapura bersama lima orang lainnya. Yakni keluarga sahabatnya serta istri dan anaknya."Saya berangkat Senin siang dari Batam pada 16 Mei 2022, sampai di Pelabuhan Tanah Merah pukul 01.30 waktu Indonesia," terang dia.Baca: Gubernur Bali Perintahkan Bule Rusia yang Pose Bugil di Pohon Sakral Dideportasi Ustaz Abdul Somad menyatakan bahwa mereka ke Singapura dalam rangka liburan. Namun, tiba-tiba dirinya tak diizinkan lewat oleh pihak imigrasi."Begitu selesai, mau keluar, baru tas itu ditarik masuk," ucap dia.Ustaz Abdul Somad menyatakan tak tahu alasan dia dideportasi. Ia juga tak mendapat penjelasan dari pihak imigrasi."Itulah yang mereka tak bisa jelaskan, pegawai imigrasi tak bisa menjelaskan," tutur dia."Jadi yang bisa menjelaskan ambassador of Singapore in Jakarta, you have to explain to our communities why your country rejected us? (Duta Besar Singapura di Jakarta, Anda harus menjelaskan pada komunitas kita kenapa negaramu, pemerintahanmu, menolak kita?)" tutur dia."Kenapa? Apakah karena teroris, apakah karena ISIS, apakah karena bawa narkoba? Itu mesti dijelaskan," ucap Ustaz Abdul Somad.