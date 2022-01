Perdana, Indonesia Melewati Nataru dengan Kasus Covid-19 Terkendali

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Kasus covid-19 Indonesia dipastikan masih terkendali usai periode Natal dan tahun baru (Nataru). Jumlah kasus mingguan Indonesia jauh lebih kecil dari prediksi."Kita telah berhasil untuk pertama kalinya melewati periode libur panjang Nataru dengan tetap mempertahankan kondisi kasus yang terkendali,” kata juru bicara Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito melalui keterangan tertulis, Rabu, 26 Januari 2022.Wiku mengatakan pemerintah membuat tiga prediksi kenaikan kasus mingguan usai Nataru. Yakni, 400 ribu kasus per minggu, 250 ribu kasus per minggu, dan 80 ribu kasus per minggu."Namun, per 2 Januari 2022, peningkatan kasus mingguan aktual sebesar 1.500 kasus per minggu. Ini jauh lebih rendah dari estimasi yang diprediksi paling mungkin terjadi (80 ribu kasus per minggu)," kata dia.Wiku mengatakan terkendalinya kasus covid-19 terus dibarengi peningkatan jumlah tes covid-19. Jumlahnya mencapai 400 persen lebih banyak dari target Organisasi Kesehatan Dunia (WHO)."Kemudian meski ada peningkatan pada keterisian tempat tidur di ruang isolasi rumah sakit rujukan, namun besarannya tetap dibawah 10 persen," kata dia.Baca: Terus Bertambah, 1.697 Kasus Omicron Ditemukan di Jakarta Sementara itu, tren kematian akibat covid-19 sedikit meningkat. Namun, peningkatannya lebih rendah dibandingkan tren pada November hingga Desember 2022.