Harga BBM Resmi Naik, Mendadak SPBU Vivo Kini Banyak Penggemar

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Pertamina

Pertalite: Rp.10.000

Pertamax: Rp14.500

Pertamax Turbo: Rp15.900

Dexlite: Rp17.100

Pertamina Dex: Rp17.400

Vivo

Revvo 89: Rp8.900

Revvo 92: Rp15.400

Revvo 95: Rp16.100

Shell

Shell Super: Rp15.420

Shell V-Power: Rp16.130

Shell V-Power Diesel: Rp18.310

Shell V-Power Nitro: Rp16.510

BP AKR

Diesel: Rp17.990

BP 90: Rp15.320

BP 92: Rp15.420

BP 95: Rp16.130

(PRI)

Jakarta: Pemerintah akhirnya menaikkan harga Bahan Bakar Minyak ( BBM) subsidi jenis pertalite dan solar, serta BBM non subsidi pertamax. Kenaikan harga BBM diumumkan akhir pekan, Sabtu, 3 September 2022 siang."Hari ini tanggal 3 September 2022 pukul 13.30 WIB, pemerintah memutuskan untuk menyesuaikan harga BBM subsidi," ujar Arifin Tasrif dalam keterangan resminya.Tak hanya kenaikan harga berlaku satu jam setelah pengumuman penyesuaian harga yakni pukul 14.30 WIB. "Harga ini berlaku 1 jam. Berlaku pada 14.30 WIB," lanjutnya.Harga Pertalite naik menjadi Rp10.000 per liter, harga solar subsidi Rp6.800 per liter, dan untuk pertamax seharga Rp14.500 per liter.Harga Pertalite menjadi salah satu yang paling disorot karena memang masih menjadi pilihan favorit mayoritas pengguna kendaraan bermotor.Beragam respons masyarakat terkait kenaikan harga Pertalite salah satunya dengan berpindah ke merek Vivo. Seperti diketahui, saat ini satu-satunya jenis BBM yang harganya masih di bawah Pertalite yakni Vivo Revvo 89 yang masih dijual dengan harga Rp8.900 per liter."Pertalite naik? langsung pindah vivo 89," cuit seorang netizen."Semoga vivo 89 nggak naik juga, biar kata RON 89 tapi better dari Pertalite," timpal netizen lain."Kalau pertalite naik sebagai driver ojol pindah ke vivo deh," imbuh salah satu akun.Berikut ini update harga (per liter) BBM di SPBU Pertamina dan SPBU swasta terhitung tanggal 3 September 2022: