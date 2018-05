Menaker: Selamat Hari Buruh

Jakarta: Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) M Hanif Dhakiri mengucapkan selamat Hari Buruh Internasional (May Day) kepada seluruh buruh di Indonesia. Ia berharap para buruh dapat mengisi kegiatan pada hari ini dengan penuh sukacita.



“Selamat Hari Buruh Internasional, 1 Mei 2018. Mari rayakan May Day dengan penuh sukacita dan penuh kegembiraan. May Day is a fun day,” ujar Hanif di Jakarta, Selasa, 1 Mei 2018.



Hanif mengingatkan agar Hari Buruh Internasional diisi dengan kegiatan yang positif. Ia juga mengingatkan para buruh agar merayakan Hari Buruh Internasional dengan tertib.

“Boleh merayakan May Day dengan kegiatan apa saja, yang penting positif dan tertib,” katanya.Terdapat tiga tuntutan utama para buruh dalam menyambut Hari Buruh Internasional 2018. Pertama, para buruh minta pemerintah untuk menurunkan harga beras, listrik, dan BBM.Kedua, menolak upah murah dan mencabut peraturan pemerintah no. 78 tahun 2015 tentang pengupahan. Ketiga, menolak tenaga kerja asing (TKA) dengan mencabut Perpres No. 20 Tahun 2018 tentang TKA, menghapus outsourching, dan menuntut pegawai honorer dijadikan PNS.Beberapa kegiatan positif dilakukan oleh para buruh dalam merayakan Hari Buruh Internasional, diantaranya gerak jalan sehat, donor darah, penanaman pohon, dan memberikan bantuan sosial.(ROS)