Anies Berharap Poco-poco Mendunia

Sekitar 65 ribu orang bakal menari poco-poco bersama dalam rangka pemecahan rekor dunia, di Silang Monas, Jakarta Pusat, 5 Agustus. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berharap kegiatan ini dapat membuat poco-poco mendunia."Saya beberapa kali mengikuti event internasional, begitu dimainkan tari poco-poco, orang ikut bergerak. Kita harapkan tidak hanya tercatat, tetapi juga mendunia," kata Anies di Sports Mall Kelapa Gading, Jakarta Utara, Sabtu, 21 Juli 2018.Bagi Anies, poco-poco merupakan kesenian yang istimewa lantaran sudah banyak dimainkan dalam kegiatan yang bersifat internasional. Paduan musik dan syairnya mudah menyihir siapa saja untuk menari bersama.Anies pun mengajak seluruh pihak mendukung dan memberi semangat kepada para peserta yang tergabung dalam Guinness World Records The Largest Poco-Poco Dance 2018. Jika berhasil, kata Anies, akan pula mengharumkan nama Indonesia di mata dunia."Kita dukung persiapan ini dan saya berharap satu saat nanti rekor ini benar-benar bisa pecah dan Indonesia masuk di dalam daftar dunia," ujarnya.Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu mengaku bangga. Dia juga menjadikan kegiatan pemecahan rekor dunia poco-poco ini sebagai bagian penyambutan Asian Games 2018. Anies menitip pesan agar para peserta berusaha maksimal."Tim Guiness Books of Record mengharuskan keakuratan, kerapihan, dan kesalahan yang minimal. Oleh karena itu, 65 ribu orang ini harus membawakan tari poco-poco dengan baik, dengan benar, dan tepat," ungkapnya.Hari ini, Anies mengukuhkan instruktur Guinness World Records The Largest Poco-Poco Dance 2018 di Sports Mall Kelapa Gading, Jakarta Utara.(AGA)