Ini Daftar Penerima Penghargaan CEO of the Year 2022 dari Metro TV

(PRI)

Jakarta: Metro TV kembali menggelar ajang penghargaan untuk putra-putri terbaik bangsa yang mengukir prestasi sepanjang tahun 2022 lewat ajang People of the Year (POTY) Metro TV 2022 yang selalu diperingati setiap tanggal 25 November.Para peraih penghargaan di ajang POTY Metro TV adalah mereka yang memiliki kontribusi besar, menjadi tokoh panutan, serta memberikan keteladanan bagi Indonesia.News Reseacrh Center Media Group Network menggarap hajatan POTY dari mulai menyusun konsep, menentukan metodologi, menentukan kategori dan sub kategori yang meraih penghargaan sejak Juli 2022 lalu.Salah satu kategori penghargaan yang diberikan yaitu CEO of the Year 2022. Kategori ini diperuntukkan bagi pemimpin perusahaan publik yang berhasil menjalankan tata kelola bisnis perusahaannya dalam upaya menjadi market leader tanpa meninggalkan tanggung jawab perusahaan untuk misi sosial di masyarakat.Metro TV menyelaraskan data dari Bursa Efek Indonesia (BEI) dimana tercatat ada 769 perusahaan publik yang tercatat dalam perdagangan saham. Kemudian, News Research Center Media Group Network mengelompokkan perusahaan berdasarkan 3 sektor usaha yakni energi, dan industri sektor lain-lain.Berikut ini daftar pemenang kategori CEO of the Year 2022:Arsjad Rasjid CEO PT. Indika Energy Tbk menyabet penghargaan untuk sektor usaha energi. Arsjad meraih penghargaan ini karena beberapa faktor.Perusahaan yang ia pimpin berinvestasi dan terjun langsung ke dalam industri kendaraan listrik (EV) roda dua melalui anak usahanya yang bernama PT Ilectra Motor Group (IMG) yang diluncurkan Agustus 2022 lalu.Kemudian mereka bergerak menuju industri berbasis baterai dengan menjalin kerja sama dengan PT. Industri Baterai Indonesia (IBC), Ho Hai Precision Industri Co. Ltd (Foxconn), dan Gogoro Inc (Gogoro) dengan nilai mencapai Rp114 triliun.Tak hanya itu, pada September 2022, melalui anak usahanya Tripaatra Enginners and Constructors melakukan penanaman 4.900 bibit pohon di Kawasan Hutan di Purwakarta, Jawa Barat seluas kurang lebih 4,7 hektar lahan kritis serta mereduksi emisi karbon sebesar 1.087 ton CO2 eq.CEO Astra International Tbk, Djony Bunarto Tjondro berhak atas penghargaan CEO of the Year for Miscellaneous Industry 2022.Wajar saja, di bawah kepimpinannya, laba bersih Astra International pada Kuartal III 2022 mencapai Rp23,3 triliun, tumbuh 56 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun 2021 dan pendapatan bersih secara konsilidasian Grup pada Kuartal III 2022 sebesar Rp221,4 triliun atau tumbuh sebesar 34 persen secara Year on Year (YoY).Kemudian, pada Juli 2022, grup mendirikan PT Mobilitas Digital Indonesia, yang merupakan kolaborasi dengan Toyota Motor Asia Pacific Pte Ltd dalam jasa penyewaan kendaraan komersial dengan pelayanan lengkap di IndonesiaTak cukup itu saja, per Mei 2022, sekitar 1.353 UMKM telah menerima bantuan dengan nilai mencapai Rp4,2 miliar. Astra International juga konsisten sejak 2016 untuk membantu UMKM.