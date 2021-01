MGN Summit 2021 Dimulai Besok

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Rangkaian kegiatan Media Group News (MGN) Summit: Indonesia 2021 digelar mulai besok, Rabu, 27 Januari 2021. Selama dua hari, ajang hybrid event ini akan mengurai permasalahan sekaligus menawarkan solusi pada sektor strategis untuk mengantisipasi dampak pandemi covid-19."Penyelenggaraan MGN Summit: Indonesia 2021 tak lepas dari eksistensi Media Group News sebagai pilar keempat demokrasi (the fourth estate) dan entitas bisnis pers untuk bisa memberikan kontribusi yang positif bagi bangsa dan negara di tengah kepungan pandemi covid-19," kata CEO Media Group News Mohammad Mirdal Akib kepada Media Group News, Jakarta, Selasa, 26 Januari 2021.Acara ini menggabungkan konsep online (daring) dan pertemuan langsung (luring). Protokol kesehatan ketat juga tak dilewatkan dalam acara yang akan diselenggarakan sepanjang Rabu hingga Kamis, 27-28 Januari 2021, ini.Salah satu elemen penting dari MGN Summit ini adalah paparan hasil survei dari News Research Centre (NRC) MGN . Survei nasional menyasar responden dari 34 provinsi di Tanah Air. Survei diharapkan menjadi pemantik dalam pembahasan di MGN Summit.Baca: MGN Summit, Ajang Saat Empati dan Edukasi Bertemu Mengusung tema Solusi Maju Bersama, MGN Summit 2021 akan dibuka dengan pidato dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). Kegiatan ini bakal menghadirkan sejumlah pembicara yang kompeten. Elemen yang dilibatkan berasal dari pemerintah, legislatif, pengusaha, akademisi, dan ahli dari sejumlah sektor strategis.Mereka tidak hanya membahas permasalahan terkini. Desain-desain besar kebijakan pascapandemi terkait sektor ekonomi, kesehatan, energi, dan kepariwisataan juga akan dibahas tuntas.Acara ini akan terbagi dalam beberapa sesi terpisah berdasarkan tema pembahasan yang diangkat. Pada Rabu, 27 Januari 2021, tema yang diangkat yakni Economic Recovery: How to Accelerate Economic dan Public Health: Vaccine What to Expect.Pada Kamis, 28 Januari 2021 dua tema besar lainnya yang dibahas yakni Sustainable Energy: Green and Clean dan Wonderful Indonesia: Reviving the Tourism Industry. Seluruh kegiatan akan dilaksanakan maraton mulai pukul 09.00 hingga 16.30 WIB.(SUR)