Pengamat Beberkan 3 Tantangan Calon Panglima TNI, Apa Saja?

Jakarta: Pengamat Militer Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi mengungkap tiga tantangan calon panglima TNI pengganti Hadi Tjahjanto. Menurutnya calon panglima TNI harus mampu menghadapi tiga tantangan tersebut. Fahmi menerangkan, TNI merupakan alat profesional negara yang mumpuni dalam menegakan kedaulatan dan keamanan nasional. Membatasi peran dan pelibatan TNI di luar agenda politik negara, baik yang bersifat sektoral dan elektoral.“Kita berharap kedepannya panglima TNI yang baru bisa menjalankan pembinaan sumber daya manusia (SDM) dan karir dalam penempatan pejabat,” kata Fahmi dalam tayangan Metro Pagi Primetime di Metro TV pada Sabtu, 18 September 2021.Fahmi menegaskan, konsep the right man on the right place harus dipastikan berjalan dengan baik. Ia menambahkan, persoalan modernisasi alutsista dinilai masih jauh dari isu moral dan kompetensi prajurit.“Tidak hanya berbicara tentang aspek kekuatan alutsistanya. Tapi bagaimana kecakapan prajurit dipelihara dan ditingkatkan, moral prajurit dalam kesadaran dan kepatuhan hukum,” jelas Fahmi.Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun menyampaikan, membangun kekuatan pertahanan yang menuju ideal, tidak hanya menegakkan kedaulatan. Panglima TNI harus mampu menegakkan kewibawaan negara di hadapan dunia internasional.“Panglima TNI kedepannya tidak boleh memiliki agenda pribadi, sepenuhnya fokus pada melancarkan agenda politik dan program pemerintahan,” terang Fahmi.Fahmi mengingatkan, panglima TNI harus mampu mengajukan solusi anggaran, tidak hanya berpihak pada pemenuhan kebutuhan organisasi. Ia menambahkan, kesejahteraan prajurit perlu diperhatikan.