Perbandingan Harga Terbaru BBM Pertamina dengan Swasta

Daftar harga BBM di SPBU Pertamina dan SPBU swasta bulan Agustus 2023:





Jakarta: Pertamina melakukan penyesuaian harga Bahan Bakar Bensin ( BBM ) mulai tanggal 1 Agustus 2023, khususnya untuk BBM nonsubsidi seperti Pertamax Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex.Harga terbaru Pertamax Turbo Rp14.400 per liter atau naik dari harga sebelumnya Rp14.000 per liter.Harga Dexlite kini dijual Rp13.950 per liter naik dari sebelumnya Rp 13.250 per liter.Selanjutnya untuk Pertamina Dex, yang tadinya dijual Rp13.550 per liter kini naik menjadi Rp14.350 per liter. Sedangkan untuk BBM jenis Pertamax dan Pertalite harganya tak mengalami perubahan."PT Pertamina (Persero) melakukan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) Umum dalam rangka mengimplementasikan Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM No. 245.K/MG.01/MEM.M/2022 sebagai perubahan atas Kepmen No. 62 K/12/MEM/2020 tentang Formula Harga Dasar Dalam Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Umum Jenis Bensin dan Minyak Solar yang Disalurkan Melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum," demikian penjelasan resmi Pertamina.Pertalite: Rp 10.000Biosolar: Rp 6.800Pertamax: Rp 12.500 - Rp 13.100Pertamax Turbo: Rp 14.400 - Rp 15.100Dexlite: Rp 13.950 - Rp 14.550Pertamina Dex: Rp 14.350 - Rp 14.950Revvo 90: Rp 11.300Revvo 92: Rp 13.087Revvo 95: Rp 13.995BP 90: Rp 12.990BP 92: Rp 12.920BP Ultimate: Rp 14.190BP Diesel: Rp 13.970Super: Rp 13.280V-Power: Rp 14.190V-Power Diesel: Rp 14.410V-Power Nitro+: Rp 14.120